साल में कितनी बार करानी चाहिए मोटरसाइकिल की सर्विसिंग? गलती की तो नई बाइक भंगार में देने की आ जाएगी नौबत

Bike Service Tips: बाइक की सही समय पर सर्विसिंग बेहद जरूरी होता है. ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि साल कितनी बार बाइक की सर्विस करानी चाहिए.

Bike Service Time
Bike Service Time

बाइक की सही समय पर सर्विसिंग करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ माइलेज बेहतर रहता है बल्कि इंजन की परफॉर्मेंस भी लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है. कई लोग बाइक की सर्विस को हल्के में ले लेते हैं और तभी सर्विस करवाते हैं जब कोई बड़ी दिक्कत आ जाए. ऐसा करना बाइक के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. समय पर सर्विसिंग न होने से इंजन में गंदगी जम जाती है, ऑयल की क्वालिटी खराब हो जाती है और पार्ट्स जल्दी घिसने लगते हैं. इसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक स्मूद चले, कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करे और लंबे समय तक साथ निभाए, तो नियमित सर्विसिंग को अपनी आदत में शामिल करना बहुत जरूरी है.

बाइक की रनिंग 

बाइक की सर्विसिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप रोज कितनी दूरी तय करते हैं. अगर आप हर दिन 100 से 200 किलोमीटर तक बाइक चलाते हैं, तो आपको दो से तीन महीने में एक बार सर्विस जरूर करवा लेनी चाहिए. ज्यादा चलने वाली बाइक पर इंजन, ब्रेक, टायर और चेन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे में समय पर सर्विसिंग न हुई तो माइलेज कम होने के साथ-साथ पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. वहीं, अगर आपकी बाइक का इस्तेमाल कम है और आप महीने में कुछ ही दिन चलाते हैं, तो भी आपको सर्विस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कम चलने वाली बाइक में भी इंजन ऑयल और पार्ट्स की देखभाल जरूरी होती है.

बाइक की कैटेगरी 

हर बाइक की सर्विसिंग जरूरत अलग होती है. अगर आपके पास स्पोर्ट्स या क्रूजर बाइक है, जिसमें 300cc से ज्यादा का इंजन लगा है और आप रोज 200 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं, तो ऐसी बाइक की सर्विसिंग एक से दो महीने में कराना सही रहता है. इन बाइक्स का इंजन ज्यादा पावरफुल होता है और इन पर ज्यादा लोड पड़ता है. वहीं, सामान्य कम्यूटर बाइक, जैसे 100cc से 150cc की बाइक्स, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के काम के लिए होता है, उनकी सर्विसिंग 2 से 3 महीने में कराना काफी होता है. सही कैटेगरी के हिसाब से सर्विसिंग करवाने से बाइक की उम्र बढ़ती है.

साल में कितनी बार कराएं सर्विसिंग?

अगर आपकी बाइक की रनिंग ज्यादा है, तो साल में 5 से 6 बार सर्विसिंग कराना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. इससे इंजन हमेशा सही हालत में रहेगा और माइलेज भी बना रहेगा. वहीं, अगर आप बाइक को कम चलाते हैं और महीने में कभी-कभार ही बाहर निकालते हैं, तो भी साल में कम से कम 3 बार सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए. कई लोग सोचते हैं कि कम चलने पर सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह गलत है. इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ब्रेक सिस्टम को समय-समय पर चेक करना जरूरी होता है, चाहे बाइक ज्यादा चले या कम.

सर्विसिंग से मिलने वाले फायदे

नियमित सर्विसिंग से बाइक का माइलेज बेहतर रहता है और पेट्रोल की बचत होती है. इंजन स्मूद चलता है, आवाज कम आती है और पिकअप भी अच्छा मिलता है. इसके अलावा ब्रेक, क्लच, चेन और टायर की हालत भी सही बनी रहती है. समय पर सर्विस कराने से बड़ी खराबियों से बचा जा सकता है, जिससे बाद में भारी खर्च नहीं उठाना पड़ता. सर्विसिंग को आदत बनाकर आप अपनी बाइक को लंबे समय तक नई जैसी हालत में रख सकते हैं. इसलिए बाइक की देखभाल में लापरवाही न करें और तय समय पर सर्विस जरूर करवाएं.









