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बाइकर्स को लगा झटका! ये पसंदीदा बाइक हुई ₹40,000 तक महंगी, यहां देखें नई कीमत

KTM ने भारत में 390 Duke और 390 Adventure X की कीमत बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर अब बाइक लवर्स पर पडे़गा. आइए जानते हैं कितनी बढ़ी कीमतें.

KTM ने भारत में अपनी पॉपुलर बाइक्स की कीमत बढ़ा दी है. खासकर KTM 390 Duke और KTM 390 Adventure X अब पहले से काफी महंगी हो गई हैं. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो नई बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं. पहले जो बजट था, अब उससे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इस बदलाव के पीछे बड़ा कारण Bajaj Auto का नया फैसला है. 350cc से ऊपर की बाइक्स पर 40% GST लगता है, जो काफी ज्यादा है. पहले कंपनी इस टैक्स का बोझ खुद उठाती थी ताकि ग्राहकों को ज्यादा झटका न लगे. लेकिन अब कंपनी ने ये बोझ ग्राहकों पर डाल दिया है. इसका मतलब साफ है — अब बाइक खरीदने वालों को पूरा टैक्स खुद देना होगा, जिससे कीमत बढ़ गई है.

KTM 390 Adventure X की नई कीमत

अगर KTM 390 Adventure X की बात करें, तो इसकी कीमत अब ₹3.43 लाख हो गई है. इसमें करीब ₹17,000 का इजाफा हुआ है. जब ये बाइक पहली बार लॉन्च हुई थी, तब इसकी कीमत ₹2.91 लाख थी. लेकिन समय के साथ फीचर्स अपडेट और टैक्स बदलाव की वजह से अब ये कुल मिलाकर करीब ₹52,000 तक महंगी हो चुकी है. कई शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत ₹4 लाख से भी ऊपर जा सकती है, जो युवाओं के बजट पर असर डाल सकती है.

KTM 390 Duke में और बड़ा झटका

KTM 390 Duke की कीमत में तो और भी बड़ा उछाल आया है. इस बाइक की कीमत ₹40,000 तक बढ़ गई है और अब इसकी नई कीमत ₹3.39 लाख हो चुकी है. इस बढ़ोतरी के बाद KTM 250 Duke और 390 Duke के बीच का अंतर ₹1 लाख से ज्यादा हो गया है. इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि कंपनी जल्द ही बीच का नया ऑप्शन ला सकती है, जिससे ग्राहकों को थोड़ा किफायती विकल्प मिल सके.

अब कंपनी का फोकस बदल रहा है

अब KTM छोटे इंजन वाली बाइक्स पर ज्यादा ध्यान देने की तैयारी कर रही है. 350cc से कम इंजन पर टैक्स कम लगता है, इसलिए वहां कीमत कंट्रोल में रहती है. इस मामले में कंपनी Triumph Motorcycles जैसी रणनीति अपना सकती है, जो पहले से इस सेगमेंट में काम कर रही है. आने वाले समय में कम कीमत और अच्छे फीचर्स वाली नई बाइक्स देखने को मिल सकती हैं. इससे युवाओं को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और बजट में भी बाइक खरीदना आसान हो सकता है.

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