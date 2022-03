लग्जरी कार कंपनी लेक्सस इंडिया (Lexus India) ने बुधवार को हाईब्रिड एसयूवी 2022 लेक्सस एनएक्स 350एच (Lexus NX 350h – 2022) को भारत में लॉन्च कर दिया. नई Lexus NX 350h के एक्सटीरियर में कई डिजाइन अपडेट दिए गए हैं. इस दमदार कार को एक हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है. लेक्सस का कहना है कि हाइब्रिड यूनिट सेल्फ-चार्जिंग है और इसे चार्ज करने के लिए हर बार प्लग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है.Also Read - GST काउंसिल की बैठक जारी, एसी, वॉशिंग मशीन सहित ये वस्तुएं हो सकती हैं सस्ती

हाइब्रिड इंजन और पावर

नई Lexus NX 350h एसयूवी में 2.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है. यह कार लगभग 55 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज देती है. मतलब यदि आप इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चलाएंगे तो आपको अधिकत 55 किलोमीटर की रेंज मिलती है. यह इंजन 192 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है. इस कार की इलेक्ट्रिक मोटर को पॉवर देने वाली बैटरी कार के ब्रेकिंग, स्लोइंग डाउन, स्टार्टिंग एक्सिलरेशन आदि के दौरान खुद चार्ज होती रहती है. Also Read - Lexus launched its new hybrid car in india | Lexus ने भारत में लांच की अपनी हाइब्रिड कार, हवा से करती है बातें

ऑल-व्हील-ड्राइव में पेट्रोल और हाइब्रिड यूनिट का कंबाइंड आउटपुट 244 hp है. यह इंजन 6-स्टेप ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है. कंपनी का कहना है कि वह 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहती है और उसके ग्लोबल पोर्टफोलियो में वर्ष 2025 तक सिर्फ ईवी होंगे. Also Read - HONDA To Launch six new cars in india in next three years | होंडा भारत में 3 साल में कार के छह नए मॉडल उतारेगी

लुक और डिजाइन

नई 2022 Lexus NX 350h के लुक को अपडेट किया गया है. इनमें सिंगल-पीस एलईडी हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड डीआरएल का एक नया सेट, नए एलईडी टेललाइट्स जो एक लाइट बार से जुड़े हैं.

इंटीरियर

इस कार के इंटीरियर को भी अपग्रेड किया गया है. नई Lexus NX 350h एसयूवी में 14.0-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर सीट, पैनोरमिक सनरूफ और कस्टमाइजेबल एंबियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कार में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दिया गया है. ज्यादा स्पेस देने के लिए एसयूवी की पिछली सीटें फोल्डिंग फीचर के साथ आती हैं।

कीमत

भारतीय बाजार में नई Lexus NX 350h एसयूवी को 64.90 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. एसयूवी के टॉप-स्पेक एफ-स्पोर्ट वैरिएंट की कीमत 71.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसके मिड-स्पेक ट्रिम लग्जरी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 69.50 लाख रखी गई है.

कॉम्पिटिशन

लेक्सस की इस प्रीमियम एसयूवी कार का मुकाबला Mercedes GLC, Audi Q5 facelift, BMW X3, और Volvo XC60 जैसी कारों से होगा.