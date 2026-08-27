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महाराष्ट्र के ऑटो-कैब ड्राइवरों को मिली बड़ी राहत! सरकार ने मराठी भाषा सीखने की बढ़ाई डेडलाइन; जानिए कब तक मिली छूट

Marathi Learning Deadline: महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और कैब ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक साल का समय दिया है. CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 27, 2026, 8:05 PM IST
cab drivers Marathi rule
मराठी भाषा सीखने की बढ़ी डेडलाइन (Image: AI)

Marathi Learning Deadline: महाराष्ट्र के CM देवेन्द्र फडणवीस ने गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को ऐलान किया है कि ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए सरकार एक साल का समय दे रही है. राज्य सरकार ने ये फैसला भाषा नियम को लेकर हो रहे विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच लिया है. फडणवीस ने कहा कि अगले एक साल तक ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे उन्हें मराठी की कामकाजी जानकारी हासिल करने का समय मिल सके.

कैब और ऑटो ड्राइवरों से सहमत है सरकार

CM फडणवीस ने इस फैसले का ऐलान करते हुए बोले, ‘मैं कैब और ऑटो ड्राइवरों से मिला. वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि सभी को मराठी आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पेशे में अलग-अलग उम्र के लोग हैं और उनके लिए जल्दी मराठी सीखना मुश्किल है. उन्होंने एक प्लान तैयार किया है और इसके लिए एक साल का समय मांगा है. राज्य सरकार ने यह मांग मान ली है. एक साल में कोई कार्रवाई नहीं होगी.’

मराठी सीखने को लेकर नया नियम

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने से जुड़ा नियम बनाया है. यह फैसला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक के बयान के बाद आया. उन्होंने कहा था कि कामकाजी मराठी नहीं जानने वाले ड्राइवरों का ऑथराइजेशन बैज सस्पेंड किया जा सकता है. इस बीच मुंबई के कुछ ऑटो ड्राइवरों के बिहार और UP लौटने की खबरें भी सामने आई हैं.

पहले सस्पेंशन, फिर बैज कैंसिल

सरनाइक के मुताबिक, अगर किसी ड्राइवर को मराठी की ठीक-ठाक जानकारी नहीं है, तो उसका बैज पहले एक महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. अगर वह इस दौरान मराठी नहीं सीखता, तो बैज कैंसिल करने से पहले उसे तीन महीने और दिए जाएंगे. यानी ड्राइवरों को कुल चार महीने का समय मिल सकता है. मंत्री ने कहा कि इसके बाद भी भाषा नहीं सीखने वाले ड्राइवर मराठी सीखने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.

नियम को लेकर बढ़ा विवाद

इस नियम को लेकर प्रवासी ड्राइवरों के बीच तनाव भी देखने को मिला है. मुंबई में एक मराठी बोलने वाले ड्राइवर पर हमला करने की घटना सामने आई. वहीं, बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवरों ने सरकार के फैसले का विरोध किया. अब इस नियम को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है. चार कैब ड्राइवरों ने PIL दाखिल कर नियम पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि इससे गरीब और प्रवासी ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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