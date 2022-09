कार-बाइक में लोग अपनी पसंद के हिसाब से मोडिफिकेशन कराते हैं. अगर रजिस्टर्ड सेंटर से ऐसा मॉडिफिकेशन कराया जाए तब तो ठीक है क्योंकि ऐसे सेंटर्स ट्रैफिक नियमों के दायरे में रहकर ही मोडिफिकेशन करते हैं लेकिन कई लोग बाहर मार्केट से मनमाने ढंग से अपनी कार या बाइक में मोडिफिकेशन करा लेते हैं और ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ भी होता है. ऐसे कार और बाइक को जब ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो उनका भारी-भरकम चालान भी कटता है. दरअसल कई बार लोग मॉडिफेकशन के जरिए अपने वाहनों में ऐसी जगह बनवा लेते हैं जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी कार्यों के लिए करते हैं.Also Read - Viral Video: हाई स्पीड ट्रेन के सामने रील्स बनाने लगा लड़का, लगी ऐसी टक्कर हिल जाएंगे | देखें वीडियो

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिंद्रा की बोलेरो को मॉडिफाई कराया गया और उसका इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था. ये मोडिफिकेशन भले ही बहुत कमाल का था लेकिन इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए हो रहा था. Also Read - Viral Video: स्कर्ट और जूते पहनकर आदमी ने अमेरिका में किया गरबा, देखें दिलचस्प वीडियो

हालांकि इस कमाल के मॉडिफिकेशन को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी बोल उठे कि सही रास्ते पर चलते तो तुम तो डिजाइन इंजीनियर होते. Also Read - Viral Video: वो कैच जिसने पूरी रात 'भारत' को सोने नहीं दिया, कप्तान रोहित शर्मा तो गुस्से से लाल पड़ गए | देखिए वीडियो

मामला बिहार का था जहां पुलिस ने चार तस्करों को महिंद्रा बोलेरो में शराब की अवैध तस्करी के लिए गिरफ्तार किया. इस पूरे मामले में मजेदार बात ये थी कि शराब की बोतलों को बोलेरो में एक खास जगह छिपाया गया था. शराब की बोतलें मोडिफाई की गई बोलेरो की छत पर छिपाई गई थीं.

Unfortunate that these chaps went down the wrong moral path. Otherwise they could possibly have been creative automotive design engineers!! https://t.co/cwJW3FUpqH

— anand mahindra (@anandmahindra) September 1, 2022