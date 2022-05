इंतजार खत्म हुआ और अब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग की तारीख साफ कर दी और अब नई स्कॉर्पियो का लुक भी काफी हद तक सामने आ गया है. महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो 27 जून को लॉन्च होगी. कंपनी ने नई स्कॉर्पियो N का एक टीजर भी जारी किया है. इस टीजर में नई स्कॉर्पियो का लुक भी देखा जा सकता है. टीजर में दिखाई गई स्कॉर्पियो एन (Scorpio-N) के वीडियो में ‘मुबारक हो बाप हुआ है, नाम है इन, स्कॉर्पियो इन’ कहा गया है.Also Read - नई महिंद्रा स्कॉर्पियो का टीजर वीडियो सामने आया, लुक-डिजाइन देखकर बढ़ जाएगी दिल की धड़कन

वीडियो में फिलहाल नई स्कॉर्पियो N एक्सटीरियर ( बाहरी लुक) ही देख सकते हैं. कंपनी ने इसके टीजर के साथ हैशटैग #BigDaddyOfSUVs लिखा है. कंपनी ने इसके ऑफिशियल पेज की लिंक भी शेयर की है. Also Read - महिंद्रा स्कॉर्पियो का दिल चुरा लेने वाला इंटीरियर, देखकर आ जाएगा लालच

