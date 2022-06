बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन खास है. उन सबसे ज्यादा ये दिन महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा के लिए भी स्पेशल है. आज 27 जून 2022 को महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो-N (Scorpio-N) लॉन्च होगी. आधिकारिक तौर पर ये धाकड़ SUV शाम 5:30 बजे लॉन्च की जाएगी. इसकी लॉन्चिंग से पहले ही आनंद महिंद्रा इस महीने की शुरुआत से ही कई पोस्ट कर चुके हैं और अभी बीते कुछ घंटे पहले तक उन्होंने नई स्कॉर्पियो को लेकर ट्वीट किए हैं.Also Read - Agnipath Scheme Protest: अग्निवीरों के लिए नौकरी का एक और मौका, आनंद महिंद्रा ने किया ये ऐलान

एक ट्वीट में तो आनंद महिंद्रा ने ये तक लिख दिया कि कल एक लीजेंड का फिर से जन्म होगा (A legend will be reborn tomorrow) और इसी से जुड़े एक अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अंदर और बाहर दोनों साइड से लीजेंड (A legend, both outside and inside). आनंद महिंद्रा के इन ट्वीट्स को देखते हुए लगता है कि बाकी लोगों की तरह ही उन्हें भी नई स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार है.

https://twitter.com/anandmahindra/status/1541108595814694912

बीते दिनों 25 जून को आनंद महिंद्रा ने नई Scorpio N को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें हीरो याहू..चाहे मुझे कोई जंगली कहे गाना गा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा कि यही एक तरीका है जिससे कि मैं बता सकता हूं कि मैं स्कॉर्पियो-N के लॉन्च के बारे में कैसा महसूस कर रहा हूं.

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के संभावित फीचर्स के बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं. अब ऐसे में आज जब नई स्कॉर्पियो-N लॉन्च के करीब पहुंच गई है तब उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के संभावित आंकलन के बारे में बात करने से बेहतर है कि कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए. जैसे ही नई स्कॉर्पियो लॉन्च होगी उसके एक-एक फीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे. उसकी कीमत से लेकर अन्य खासियतों से आपको अपडेट करेंगे. तो जिन लोगों को नई स्कॉर्पियो का बेसब्री से इंतजार वो थोड़ा सब्र करें और जल्द ही स्कॉर्पियो-N से जुड़ी डिटेल आपके सामने होंगी.