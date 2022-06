इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब कई कंपनियां काफी तेजी से ई-व्हीकल बनाने की तैयारी में हैं. हालांकि देखा जाए तो मारुति, होंडा, हुंडई, महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने शुरू में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाया लेकिन अब काफी कंपनियों की नजरें इलेक्ट्रिक कार बाजार की तरफ है. हालांकि टाटा ने काफी एग्रेसिव तरीके से इलेक्ट्रिक कार पर काम किया और आज उसके इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सन को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं. हालांकि जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों पर अभी तक बहुत जोर नहीं दिया ये उनकी प्लानिंग और पॉलिसी का हिस्सा भी हो सकता है. शायद उन्हें इस बात का इंतजार रहा हो कि जब डिमांड बढ़ती दिखेगी तब इस सेगमेंट में कदम रखेंगे..अब महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक कार में एंट्री करने की तैयारी में…Also Read - ये हैं इंडिया में मिलने वाली सबसे सस्ती और धांसू इलेक्ट्रिक कारें, सेफ्टी के मामले में भी टॉप, मिलती है 400 किमी से ज्यादा रेंज

हालांकि इलेक्ट्रिक कार में एंट्री का फैसला महिंद्रा के लिए बहुत नया नहीं है. क्योंकि जब दूर-दूर तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी तब महिंद्रा लगभग साल 2013 में ही इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर चुकी थी. महिंद्रा की शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों में e2o, Revai, eVerito जैसी कारें थीं. तब इनकी कीमत 6.5 लाख से लेकर 8.5 lakh रुपये के आसपास थी. अब एक बार फिर महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार में कदम रखने की तैयारी में है. Also Read - लॉन्चिंग से पहले ही इस इलेक्ट्रिक 'कार' के दीवाने हुए लोग, कर डाले 30,000 रिजर्वेशन, देखते रह जाएंगे लुक

महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक (Mahindra Born Electric) ट्विटर हैंडल से एक टीजर वीडियो जारी किया गया है. इसमें #BornElectricVision लिखा गया है. मतलब साफ है कि महिंद्रा का ये ट्वीट इलेक्ट्रिक सेगमेंट की तरफ उसके बढ़ते कदम को दिखाता है. उसमें यह भी लिखा है कि इस बारे में बाकी जानकारी जल्द ही जुलाई 2022 में आने वाली है. Also Read - क्या टाटा के सामने टिक पाएगी चीनी कार कंपनी? इलेक्ट्रिक कार के जरिए भारत में दम दिखाने की तैयारी में BYD

महिंद्रा की तरफ से शेयर किए गए टीजर वीडियो में कार की हल्की झलक देखी जा सकती है. हालांकि महिंद्रा ने अभी अपनी इस इलेक्ट्रिक कार के नाम का खुलासा नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक कार SUV कैटेगरी की XUV 900 हो सकती है.

Distinctive design. Instinctive innovation. Brace yourself for a future that is #BornEvocative! Unveiling soon in July 2022.#BornElectricVision

Know more: https://t.co/F6VIk3EBWM pic.twitter.com/5nwtGF5X9v

— Mahindra Born Electric (@born_electric) April 12, 2022