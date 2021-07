Mahindra XUV 700: मशहूर भारतीय वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने आखिरकार अपने अपकमिंग Mahindra XUV700 को लेकर कुछ जानकारियों को रिवील किया है. Mahindra XUV700 को लेकर कंपनी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें एक नए टीजर के अनुसार इस नई गाड़ी में ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स लगे दिखाई दे रहे हैं. साथ ही इस टीजर के माध्यम से यह जानकारी सामने आई की इस गाड़ी को साल 2021 में पेश किया जाएगा.Also Read - कोरोना काल में Mahindra का शानदार ऑफर, घर लाएं नई कार, पैसे दें बाद में

बता दें कि Mahindra XUV700 कंपनी की आने वाली अगली गाड़ी हो सकती है. ऐसे में इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी के लिए इंतजार करना होगा. आने वाले समय में कंपनी इसके बारे में भविष्य में जानकारी को साझा कर सकती है. इस वीडियो में XUV700 के टॉप डाउन व्यू को दिखाया गया है जिसमें कार को एक अंधेरी सड़क पर चलाया जा रहा है. इसका ऑटो बूस्टर हेडलैम्प बिना ड्राइवर के दखल के बेहतर विजिबिलिटी दे रहा है.

When you’re in the mood to burn up the roads, the #XUV700 will light your way.#HelloXUV700 #HelloAutoBoosterHeadlampshttps://t.co/a4cot1Y7q2 pic.twitter.com/osINDKO5nE

— MahindraXUV700 (@MahindraXUV700) June 24, 2021