महिंद्रा अभी तक ऐसी ही गाड़ियां बनाता रहा है जो हर तरह के रास्तों पर चलने में सक्षम हों. वैसे भी महिंद्रा ज्यादातर स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी SUV और UV कार ही बनाता रहा है. पहले महिंद्रा सेडान कार भी लॉन्च कर चुका है लेकिन उसमें उसे बड़ी सफलता नहीं मिली लेकिन बीते कुछ साल पहले उसने कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में XUV300 लॉन्च की थी जो कि सफल कार रही है. इनके अलावा महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिक ऑटो बनाने के लिए भी जानी जाती है. महिंद्रा के इलेक्ट्रिक रिक्शे को लेकर एक शख्स काफी ऊंचाई तक चला गया.Also Read - 30 जुलाई से शुरू हो रही है नई स्कॉर्पियो-N की बुकिंग, जानें कब से होगी इस धाकड़ SUV की डिलीवरी, पहले बुक करने वालों को मिलेगी छूट

इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है कि इलेक्ट्रिक रिक्शों को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं माना जाता. वैसे भी इलेक्ट्रिक रिक्शे आम सड़कों पर चलने के हिसाब से ही बनाए गए हैं लेकिन एक वीडियो साममने आया है. इस वीडियो विकनेश नाम का शख्स महिंद्रा के इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रेओ (Mahindra Treo) को लेकर 17982 फीट ऊंचाई पर चढ़ गया. Also Read - जिन्होंने नहीं खरीदा वो भी अब खरीदेंगे नई महिंद्रा थार, कंपनी ला रही है 5-डोर वाला मॉडल

दरअसल, इस इलेक्ट्रिक ऑटो को जोथी विकनेश नाम का शख्स लेह जिले के खारदुंग ला दर्रे पर लेकर चला गया. इतनी ऊंचाई पर जाने वाल ये देश का पहला इलेक्ट्रिक ऑटो भी बन गया. Also Read - महिंद्रा की इस हैवी SUV को खरीदने के 'टूट' पड़े लोग, लंबी चल रही है वेटिंग, 1.5 लाख बुकिंग के साथ बनाया रिकॉर्ड

Thank you Jothi, for taking the Treo to the Top of the World… pic.twitter.com/a3qelPj0sl

— anand mahindra (@anandmahindra) July 29, 2022