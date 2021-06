Maruti New Budget Car: मशहूर किफायती कार निर्माता कंपनी मारुति जल्द ही भारतीय बाजार में 4 लाख रुपये की कीमत में कार लॉन्च करने वाली है. वैसे तो अबतक मारुति की सबसे सस्ती कार Alto है लेकिन अब कंपनी इससे भी सस्ती कार को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये होगी. अब यह नई कार एल्टों को रिप्लेस कर देगी या फिर कंपनी Alto के अगले वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है. Also Read - Maruti Alto 800 On Road Price: मारुति ऑल्टो 800 पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जानिए इसकी फीचर्स और ऑन रोड प्राइस

बता दें कि अल्टो के इंटीरियर्स अब पुराने हो चुके हैं. ऐसे में कंपनी जल्द ही इनमें बदलाव कर सकती है. साथ ही यह बात भी सामने आ रही है कि कंपनी शायद बजट रेंज में ज्यादा फीचर्स न दें, लेकिन एसी वेरिएंट्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अल्टो पूरी नई लुक के साथ भारतीय बाजार में आ सकती है. मारुति की नई कार की कीमत 4 लाख रुपये हो सकती है और इसमें नया डिजाइन और फिटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं.

बता दें कि मारुति अब अपने हर गाड़ी को Heartect प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट कर चुकी है. ऐसे में मारुति की नई एल्टो को Spresso प्लैटफॉर्म पर बनाया जा सकता है. संभावना है कि यह गाड़ी 1000cc की होगी. अगर फीचर्स की बात करें तो मारुति की नई कार के टॉप वेरिएंट में पावर विंडो देखने को मिल सकता है. वहीं कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है. कार में एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले की भी सुविधा मिल सकती है.