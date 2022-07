भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अन्य कंपनियों से मिल रही टक्कर को देखते हुए कई बदलाव पर काम कर रही है. एक बड़ा बदलाव वह अपने पोर्टफोलियो में कर रही है. इसके तहत मारुति ने कुछ कारों और कुछ मॉडल के वैरिएंट्स को बंद कर दिया है. इसमें एस-प्रेसो (S-Presso) के सभी 6 बेसिक वैरिएंट्स को बंद कर दिए गए हैं. मारुति सुजुकी ने S-Presso के स्टैंडर्ड, LXi, VXi, VXi AMT और VXi CNG वैरिएंट्स को अपने लाइनअप से हटा दिया है.Also Read - ये है देश की सबसे सस्ती SUV, आ रहा है उसका रेड एडिशन, जानें कब हो रही है लॉन्च, कीमत तो आपको जरूर जानना चाहिए

S-Cross हुई बंद

एस प्रेसो के अलावा मारुति सुजुकी ने एस-क्रॉस (S-Cross) एसयूवी को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए इस कार को पूरी तरह से बंद कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई नेक्सा डीलरशिप ने पुष्टि की है कि Maruti S-Cross को भारत में बंद कर दिया गया है. मारुति की इस कार की बिक्री शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं रही लेकिन मारुति इसको सफल कराने का प्रयास करती रही. बीच में मारुति ने एस-क्रॉस का नया वैरिएंट भी पेश किया था.

कंपनी द्वारा S-Presso के रेगुलर वैरिएंट्स ऑप्शंस को हटाने के बाद अब यह कार 8 वैरिएंट ऑप्शन Standard (O), LXi (O), LXi (O) CNG, VXi (O), VXi (O) AMT, VXi (O) CNG, VXi Plus और VXi Plus AMT में उपलब्ध होगी. लाइनअप में बदलाव के साथ, एस-प्रेसो के सबसे किफायती AMT वर्जन – VXi (O) AMT की कीमत 5.19 लाख रुपये है. इसके CNG लाइनअप की कीमत 5.38 लाख रुपये से शुरू होती है. ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

एस-प्रेसो को मारुति सुजुकी मिनी एसयूवी की तरह पेश कर रही है लेकिन लोग इसे मिनी एसयूवी की तरह पसंद नहीं कर रहे हैं. मारुति को मिनी एसयूवी कैटेगरी में जगह बनाने के लिए नई कार लॉन्च करना होगा. एस-प्रेसो को लोग मिनी एसयूवी के तौर पर ले ही नहीं रहे हैं.

S-Presso में नैचुरली एस्पिरेटेड 998cc K10B इंजन मिलता है जो पेट्रोल और CNG पर चल सकता है. पेट्रोल के साथ, K10B इंजन 5,500rpm पर 67bhp और 3,500rpm पर 90Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. वहीं CNG मोड में ये कार 5,500rpm पर सिर्फ 58bhp और 3,500rpm पर 78Nm पीक टॉर्क तक कम कर देती है. S-Presso का पेट्रोल वर्जन 21.4 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है जबकि CNG वैरिएंट 31.19 किमी प्रति किलो का माइलेज देता है.