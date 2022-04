मारुति सुजुकी 21 अप्रैल को भारत में अपनी नई एक्सएल6 फेसलिफ्ट एमपीवी 2022 (Maruti Suzuki XL6 facelift MPV) लॉन्च करने को तैयार है. इसके बाद मारुति अपनी तीन रो वाली 7 सीटर अर्टिगा (Ertiga) का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. मारुति सुजुकी के मुताबिक आगामी XL6 फेसलिफ्ट के लिए बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन मनी के साथ शुरू कर दी गई है. पिछले ही हफ्ते से मारुति ने अर्टिगा की भी बुकिंग शुरू की है.Also Read - धांसू फीचर्स के साथ आ रही है मारुति की नई कार XL6, जानें कब होगी लॉन्च

जहां अर्टिगा लंबे समय से एमपीवी सेगमेंट में एक शानदार प्रदर्शन करनेवाली कार रही है, वहीं एक्सएल6 एक प्रीमियम 6-सीटर एमपीवी के रूप में उपलब्ध रहेगी.

XL6 फेसलिफ्ट MPV की डेब्यू से पहले मारुति ने पहली बार न्यू जेनरेशन मॉडल का एक टीजर जारी किया है. नई Ertiga के साथ XL6 में कई नए फीचर्स होंगे.

A new way to indulge is coming. #NexaExperience pic.twitter.com/TWBJZXVeuA

— Nexa Experience (@NexaExperience) April 10, 2022