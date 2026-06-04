  • Hindi
  • Auto
  • Maruti Wagonr Flex Fuel Car Launch India First E85 Ethanol Vehicle News

पेट्रोल का खर्च हो जाएगा आधे से भी कम, लॉन्च हुई भारत की पहली Flex Fuel कार; जानिए कितनी है कीमत

WagonR Flex Fuel Car: मारुति सुजुकी इंडिया ने फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. एनवायरनमेंट डे से पहले कंपनी ने देश की पहली Flex Fuel कार को लॉन्च किया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 4, 2026, 4:20 PM IST
WagonR Flex Fuel
WagonR Flex Fuel

WagonR Flex Fuel Car: कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से पहले देश की पहली फ्यूल फ्लेक्स कार वैगनआर लॉन्च की है. ये कार E85 फ्यूल (85 परसेंट इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल) चल सकती है. इस कार के लॉन्च इवेंट में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री, नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. ये कदम फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

क्या हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों का Flex Fuel फॉर्मूला?

  • फ्यूल फ्लेक्स मतलब उन गाड़ियों से हैं जिनका इंजन पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण (ब्लेंड) पर आसानी से चल सकते हैं. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये गन्ने और अनाज से बनाए जाते हैं.
  • भारत की पहली Flex Fuel कार E85 ईंधन पर चलेगी जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा.

और पढ़ें: पेट्रोल का खर्च होगा कम! Hero ने लॉन्च की एथेनॉल से चलने वाली बाइक्स, जानिए कितनी है कीमत

WagonR Flex Fuel की खासियत-

  • मारुति सुजुकी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर में पेट्रोल मॉडल के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं. इस कार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है.
  • इस नई कार में फ्यूल डिलीवरी कंपोनेंट, इथेनॉल-कम्पैटिबल मटीरियल और एक रिवाइज्ड इंजन कैलिब्रेशन सिस्टम लगाया गया है.
  • इसके अलावा इसमें पावरट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है जो रियल टाइम में फ्यूल इंजेक्शन और कंबशन पैरामीटर को एथेनॉल कंसंट्रेशन के आधार पर मैनेज करता है.
  • ये कार हैचबैक कैटेगरी में भारत के मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए आइडियल चॉइस बन सकती है.
  • WagonR Flex Fuel की कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शो रूम प्राइस Rs. 8.50 Lakh होने वाली है. हालांकि अभी तक ये कार मार्केट में बिक्री के लिए नहीं उपलब्ध है.

भविष्य के लिए सरकार का क्या है प्लान?

भारत में अभी E20 यानि की 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब सरकार का प्लान है कि इसे धीरे-धीरे E22, E25, E27 और E30 और उच्च स्तर पर ले जाया जाए. जिन इलाकों में अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं पहुंचे हैं उन जगहों के लिए ये कार एक अच्छा विकल्प बन सकती है और इससे पर्यावरण को फायदा होगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Auto की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.