पेट्रोल का खर्च हो जाएगा आधे से भी कम, लॉन्च हुई भारत की पहली Flex Fuel कार; जानिए कितनी है कीमत

WagonR Flex Fuel Car: मारुति सुजुकी इंडिया ने फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. एनवायरनमेंट डे से पहले कंपनी ने देश की पहली Flex Fuel कार को लॉन्च किया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/auto/maruti-wagonr-flex-fuel-car-launch-india-first-e85-ethanol-vehicle-news-8436234/ Copy

WagonR Flex Fuel

WagonR Flex Fuel Car: कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से पहले देश की पहली फ्यूल फ्लेक्स कार वैगनआर लॉन्च की है. ये कार E85 फ्यूल (85 परसेंट इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल) चल सकती है. इस कार के लॉन्च इवेंट में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री, नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. ये कदम फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

क्या हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों का Flex Fuel फॉर्मूला?

फ्यूल फ्लेक्स मतलब उन गाड़ियों से हैं जिनका इंजन पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण (ब्लेंड) पर आसानी से चल सकते हैं. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये गन्ने और अनाज से बनाए जाते हैं.

भारत की पहली Flex Fuel कार E85 ईंधन पर चलेगी जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा.

India Goes Flex!

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की यात्रा में एक और ऐतिहासिक क़दम!

India’s energy sector rolls into the future!

आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री @nitin_gadkari जी के साथ E20 से E100 तक… pic.twitter.com/Yp56isPyqh — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 4, 2026

WagonR Flex Fuel की खासियत-

मारुति सुजुकी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनआर में पेट्रोल मॉडल के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं. इस कार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है.

इस नई कार में फ्यूल डिलीवरी कंपोनेंट, इथेनॉल-कम्पैटिबल मटीरियल और एक रिवाइज्ड इंजन कैलिब्रेशन सिस्टम लगाया गया है.

इसके अलावा इसमें पावरट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है जो रियल टाइम में फ्यूल इंजेक्शन और कंबशन पैरामीटर को एथेनॉल कंसंट्रेशन के आधार पर मैनेज करता है.

ये कार हैचबैक कैटेगरी में भारत के मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए आइडियल चॉइस बन सकती है.

WagonR Flex Fuel की कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शो रूम प्राइस Rs. 8.50 Lakh होने वाली है. हालांकि अभी तक ये कार मार्केट में बिक्री के लिए नहीं उपलब्ध है.

भविष्य के लिए सरकार का क्या है प्लान?

भारत में अभी E20 यानि की 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब सरकार का प्लान है कि इसे धीरे-धीरे E22, E25, E27 और E30 और उच्च स्तर पर ले जाया जाए. जिन इलाकों में अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं पहुंचे हैं उन जगहों के लिए ये कार एक अच्छा विकल्प बन सकती है और इससे पर्यावरण को फायदा होगा.