भारत में इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. हालांकि ये कॉम्पिटिशन महंगी और लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों के बीच तो देखने को मिल रहा है लेकिन अभी बजट रेंज में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कोई ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा है. 10 लाख या इससे कम रेंज में तो भारत में कोई इलेक्ट्रिक कार ही नहीं है. महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक कार 10 लाख से कम में है लेकिन वो भी काफी पुरानी कार है. वहीं प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी वाली कारों में मर्सिडीज एक और लॉन्च करने को तैयार है.

मर्सिडीज ने एक कार का एक टीजर जारी किया है. इस टीजर में कार हवा में फाइटर जेट की तरह उड़ती हुई दिखाई दे रही है. टीजर में कंपनी ने बताया कि उनकी इस कार की लॉन्चिंग 24 अगस्त को होगी.

जैसा कि टीजर में भी दिख रहा है और कंपनी का भी ये दावा है कि ये अपने आप में अलग तरह की कार होगी. कंपनी ने टीजर में कहा है कि इलेक्ट्रिक के ट्रू पॉवर के लिए तैयार हो जाइए.

मर्सिडीज अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को EQS नाम से लॉन्च करेगी. टीजर वीडियो को देखने से भी लगता है कि कंपनी की ये इलेक्ट्रिक कार काफी ज्यादा पॉवरफुल होने वाली है. टीजर में मर्सिडीज ने इस कार को हवा से साथ उड़ते हुए या कहें कि हवा से बात करते हुए दिखाया है.

Let’s usher in the pinnacle of electric luxury with the new EQS. Join us on August 24th at 12:30 p.m. IST to witness the launch of the next era of electric.

Tap the ❤️ and receive a reminder to be at the forefront of progressive luxury. #ThisIsForYouWorld pic.twitter.com/a2wzWyiAna

— Mercedes-Benz India (@MercedesBenzInd) August 10, 2022