MG Hector Plus 7-Seater: एमजी मोटर अगले साल जनवरी में 7-सीटर MG Hector Plus लॉन्च करेगी. Hector Plus का 6 सीटर मॉडल इस साल जुलाई में लॉन्च हुआ था, जिसमें दूसरी लाइन में दो कैप्टन सीट्स मिलती हैं. वहीं, 7-सीटर हेक्टर प्लस में दूसरी लाइन में बेंच सीट मिलेगी. मार्केट में इसकी टक्कर Mahindra XUV500, आने वाली Tata Gravitas और 7-सीटर Hyundai Creta से होगी.

7-सीटर हेक्टर प्लस में क्या होगा अलग?

6 सीट वाले मॉडल के मुकाबले 7-सीटर मॉडल में सबसे बड़ा अंतर सीट्स होगा. इसके अलावा 6-सीटर मॉडल से अलग बनाने के लिए 7-सीटर मॉडल में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए भी किए जा सकते हैं.

इंजन और गियरबॉक्स

7-सीटर हेक्टर प्लस में 6-सीटर मॉडल वाले इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. हेक्टर प्लस में इंजन के तीन ऑप्शन हैं. इनमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. तीनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है. पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है.

मिलेंगे शानदार फीचर्स

फीचर्स के मामले में भी 7-सीटर मॉडल 6-सीटर वर्जन के तरह ही रहने की उम्मीद है. इसमें 10.4 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, ऐम्बिएंट लाइटिंग, हैंड्स-फ्री बूट ओपनिंग फंक्शन, पावर्ड फ्रंट सीट्स, हीटेड विंग मिरर्स, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स होंगे.

कितनी हो सकती है कीमत?

7-सीट वाली हेक्टर प्लस की कीमत 6-सीट वाले मॉडल के आसपास रहने की उम्मीद है. 6-सीटर हेक्टर प्लस का दाम 13.74 लाख से 19.69 लाख रुपये के बीच है.