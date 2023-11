Hindi Auto

क्यों खास है Hector और Hector Plus SUV? तीसरी बार बढ़ी कीमत, 6 वेरिएंट्स में आती है ये गाड़ी

MG Motor ने Hector और Hector Plus SUV की भारत में फिर से कीमत बढ़ा दी है. हालांकि इससे पहले सितंबर महीने में Hector की कीमत कुछ घटाई गई थी लेकिन फिर से इस महीने कंपनी ने इन गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है.

Hector and Hector Plus SUV: MG Motor ने इसी साल जनवरी में Hector कार लॉन्च की थी. इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो के दौरान पेश किया गया था. उस वक्त इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 14.73 लाख रुपये रखी गई थी. Hector Plus SUV को 20.80 लाख रुपये की कीमत के साथ पेश किया गया था. Hector SUV पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में उपलब्ध है. यह गाड़ी छह वेरिएंट्स में आती है जो कि Style, Shine, Smart, Smart Pro, Sharp Pro और Savvy Pro है. इन गाड़ियों के लॉन्च होने के सालभर के भीतर ही MG Motor ने तीन बार इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है.

भारत में फिर से बढ़ी Hector और Hector Plus SUV की कीमत

इन गाड़ियों के राइवल भारत में Hyundai Creta, Kia Seltos और Grand Vitara है. हेक्टर दो बीएस 6 2.0 कंपलेंट पावरट्रेन ऑप्शंस में आती है. यह गाड़ी 1.5-लीटर पेट्रोल और एक 2.0-लीटर डीजल इंजन में आती है. इस गाड़ी के पेट्रोल मोटर को छह-स्पीड मैनुअल और सीवीटी इकाई के साथ जोड़ा गया है. यह गाड़ी 143 hp पावर और 250 Nm टॉर्क के साथ आती है. इससे पहले सितंबर में कंपनी ने MG हेक्टर और MG Hector Plus की कीमत 1.37 लाख रुपये से ज्यादा कम की थी. इन गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और डीजल दोनों ही वर्जन में बढ़ाई गई है. पेट्रोल वर्जन में हेक्टर की कीमत 27 हजार रुपये से सेलकर 35 हजार रुपये तक बढ़ी है. वहीं, डिजल वर्जन में कंपनी ने इस गाड़ियों की कीमत 30 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये के बीच बढ़ाई है.

