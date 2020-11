MG Motor November 2020 Discount Offers: MG Motor की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस महीने शानदार मौका है. 2019 में Hector SUV के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली MG Motor पहली बार डिस्काउंट ऑफर कर रही है. यह ऑफर Gloster SUV को छोड़कर कंपनी की बाकी तीनों कारों Hector, Hector Plus और ZS EV पर उपलब्ध है. आइए आपको MG की कारों पर इस महीने मिल रहे डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में बताते हैं.

हेक्टर और हेक्टर प्लस पर मिल रहे ये बेनिफिट्स (Offers on Hector and Hector Plus)

Hector और Hector Plus एसयूवी पर कंपनी 25 हजार रुपये तक एक्सचेंज बोनस दे रही है. साथ ही तीन साल के ऐनुअल मेनटेनेंस पैकेज में शामिल MG Shield स्कीम का भी फ्री में फायदा पा सकते हैं.

इलेक्ट्रिक एसयूवी ZS EV पर 40 हजार की छूट (Offers on MG ZS EV)

एमजी मोटर अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ZS EV पर 40 हजार रुपये तक की छूट दे रही है. इसमें 25 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस और 3 साल का मेनटेनेंस पैकेज शामिल है.

हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमत

हेक्टर 5-सीटर एसयूवी है. इसकी शुरुआती कीमत 12.83 लाख रुपये है. वहीं, हेक्टर प्लस 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन में आती है. इसकी कीमत 13.73 लाख रुपये से शुरू होती है. ये कीमत दिल्ली में एक्स शोरूम की हैं.

ग्लॉस्टर एसयूवी पर नहीं है ऑफर

एमजी मोटर की हाल में लॉन्च हुई प्रीमियम एसयूवी ग्लॉस्टर पर कोई डिस्कांउट ऑफर नहीं है. MG Gloster को इंडियन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. यह एसयूवी इस साल के लिए बिक चुकी है. कंपनी का दावा है कि यह भारत की पहली ऑटोनॉमस लेवल 1 प्रीमियम एसयूवी है. ग्लॉस्टर 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन में आती है.