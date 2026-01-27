Hindi Auto

Mid Size Suv Buzz Explained 2026

मिड-साइज़ SUV का क्रेज़ समझिए: 2026 में कौन-सी SUV सच में सही है? | Creta, Seltos, Kushaq और बाकी

इस पॉडकास्ट में हम भारत के तेज़ी से बढ़ते मिड-साइज़ SUV सेगमेंट पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि यह इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। हम खरीदारों की असली ज़रूरतें, पॉपुलर SUVs की तुलना, कम्फर्ट, परफॉर्मेंस, फीचर्स, माइलेज और वैल्यू फॉर मनी को आसान भाषा में समझाते हैं।