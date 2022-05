दिल्ली जैसे राज्य हैं जहां बाइक-स्कूटर में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. अब जल्द ही मुंबई में भी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया. इसके साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.Also Read - महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सियासत तेज, पंकजा मुंडे ने एमवीए सरकार पर बोला हमला

एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से ट्वीट किया है कि यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा. तय समय बाद यातायात अधिकारी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे.

ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के चलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएगी और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है. पीछे वाली सवारी के लिए भी हलेमेट को अनिवार्य बनाने का नियम 15 दिनों बाद लागू हो जाएगा.

Maharashtra | Mumbai Traffic Police makes wearing a helmet mandatory for pillion riders on a motorcycle. It will be implemented in the next 15 days. Violating the rule will attract a fine of Rs 500 and suspension of driving license for 3 months: Mumbai Police

