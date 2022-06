नासा, इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों ने चांद और मंगल की सतह काफी पहले ही कदम रख दिया और लंबे समय से वहां जीवन की तलाश की जा रही है. चांद की सतह पर चलने के लिए ये एजेंसियां स्पेशल वाहन तैयार करती हैं. चांद पर चलाए जाने वाहन को लूनर रोवर कहते हैं. पहले ये वाहन मैनुअल होते थे. इनके गियर को हाथ से बदलना पड़ता था और इनमें कार की तरह कोई छत नहीं होती थी. अब समय के साथ इन वाहनों को भी अपग्रेड किए जाने का समय है. ऐसे में अब चांद पर पूरी तरह से ऑटोमैटिक कार भेजने की तैयारी शुरू हो गई है. इन कारों में छत भी होगी.Also Read - उड़नतश्तरी -एलियन-UFO का पता लगाने के लिए NASA ने बनाया प्लान, इस वजह से हो जाती है मुश्किल

चांद और मंगल पर भेजे जाने वाली इन ऑटोमैटिक कारों का निर्माण अमेरिकी विमान और रॉकेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की दिग्गज कार और इंजन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स (GM) मिलकर करेंगे. इन ऑटोमैटिक कारों को नासा (NASA) अपने रॉकेट्स में सेट करके अर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद और मंगल पर भेजेगा. अर्टेमिस प्रोग्राम नासा का एक बड़ा प्रोग्राम है और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि फंड की कमी के चलते इसमें देरी हो रही है.

लॉकहीड मार्टिन और जनरल मोटर्स का कहना है कि इन ऑटोमैटिक रोवर्स की मदद से अंतरिक्षयात्री चांद और मंगल पर लंबी दूरी तय कर सकेंगे. अपोलो-15 के समय चांद पर उतारी गई कार लैंडिंग साइट से सिर्फ 6.45 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाई थी. अर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स इस ऑटोमैटिक रोवर्स की मदद से ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे. ऐसे में उन्हें चांद और मंगल की सतह पर ज्यादा दूरी तय करने का मौका मिलेगा जिससे एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा बेहतर सैंपल भी इकट्ठा कर सकेंगे. ज्यादा सैंपल होंगे तो कई सारे पहलुओं को समझा और सुलझाया जा सकेगा.

A trailblazer in the truest sense! We're excited at the prospect of driving his legacy forward with @GM: https://t.co/yNNoT9KdoV pic.twitter.com/bWzbTfaBu9

— Lockheed Martin Space (@LMSpace) June 6, 2022