Maruti Celerio: मशहूर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अगले महीने अपनी नई सिलेरियो कार को लॉन्च करने जा रही है. ऑटोकार इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी कार को 10 नवंबर को लॉन्च करेगी. कार की कीमत का खुलासा भी इसी दिन किया जाएगा. खबरों की मानें अबतक लॉन्च की तारीख को कंपनी द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है. हालांकि चिप शॉर्टेज के चलते कार की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है.Also Read - छोटा है परिवार तो बेस्ट हैं ये 4 कारें, यहां जानें क्या है दाम और फीचर्स

कैसा है एक्सटीरियर

बीते कुछ दिनों पहले कार की New Generation Celerio की तस्वीरें सामने आई थीं. इससे यह पता लगा कि कार का मॉडल पूरी तरह नया होगा. इसे कंपनी Heartect प्लैटफॉर्म पर तैयार कर रही है. वहीं कार को स्पोर्टी लुक देने का भी प्रयास किया गया है. कार में काले रंग के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. वहीं रैपअराउंड टेललैप्स और सिंपल बंपर देखने को मिलेगा. वहीं कार पहले की अपेक्षा में थोड़ी चौड़ी नजर आ रही है. Also Read - New Maruti Suzuki Celerio Pics: नई Maruti Celerio अंदर से होगी कुछ ऐसी, लीक तस्वीरों में दिखा लुक

क्या है फीचर्स

कार में नए डैशबोर्ड के साथ 7 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया जाएगा. यह ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट को सपोर्ट करेगा. कार में डुअल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. वहीं अगर इंजन की बात करें तो सेलेरियों में 1.0 लीटर का तीन सिलेंडर K10 इंजन और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है. वहीं कार की संभावित कीमत 4.53 लाख से 5.78 लाख के बीच हो सकती है. Also Read - New Gen Maruti Suzuki Celerio: नई Celerio लाने की तैयारी में Maruti Suzuki, टेस्टिंग की तस्‍वीरें लीक