New Hyundai i20 launch date: नई Hyundai i20 का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. हुंडई अपनी यह बहुप्रतीक्षित कार (2020 Hyundai i20) भारतीय बाजार में 5 नवंबर को लॉन्च करेगी. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है. 21 हजार रुपये में हुंडई की डीलरशिप और ऑनलाइन रिटेल प्लैटफॉर्म से न्यू-जेनरेशन Hyundai i20 बुक की जा सकती है. यह कार चार वेरियंट लेवल और कई इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन में बाजार में उतारी जाएगी. Also Read - Hyundai Elite i20 facelift spied testing again; new details emerge | ह्युंडई एलीट आई20 फेसलिफ्ट की टेस्टिंग जारी, सामने आई कार से जुड़ी नई जानकारी

नई i20 तीन इंजन ऑप्शन में आएगी. इनमें 1.2 लीटर नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ IVT (CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन या 6-स्पीड iMT गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे. 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स तीनों इंजन के साथ स्टैंडर्ड मिलेगा.

मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई आई20 का लुक बिल्कुल अलग है. यह काफी शार्प और स्पोर्टी दिखती है. कार का इंटीरियर भी पूरी तरह नया है. इंटीरियर ब्लैक कलर में मिलने की उम्मीद है.

शानदार फीचर्स से होगी लैस

नई हुंडई आई 20 में कई शानदार फीचर्स मिलेंगे. इनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग, ड्यूल एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट और ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी समेत अन्य फीचर्स शामिल हैं.

इनसे होगा मुकाबला

हुंडई आई20 प्रीमियम हैचबैक है. मार्केट में इसका मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रॉज, टोयोटा ग्लैंजा और होंडा जैज जैसी कारों से होगा. नई आई20 की कीमत 5.5-9.5 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.