2020 Hyundai i20 price in india: Hyundai ने गुरुवार को न्यू-जेनरेशन i20 लॉन्च कर दी. नई Hyundai i20 की शुरुआती कीमत 6.80 लाख रुपये है (New Hyundai i20 Price). यह कार पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शन में आई है. इसे चार वेरियंट लेवल- Magna, Sportz, Asta और Asta (O) में बाजार में उतारा गया है. नई Hyundai i20 पुराने मॉडल से बड़ी और कई शानदार फीचर्स से लैस है.

तीन इंजन ऑप्शन

नई Hyundai i20 तीन इंजन ऑप्शन में आई है, जिनमें दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन हैं. इसमें एक 1.2-लीटर का नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 83hp की पावर और 115Nm टॉर्क जेनरेट करता है. दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 120hp की पावर और 172Nm टॉर्क जेनरेट करता है. डीजल इंजन 1.5-लीटर का है, जो 100hp की पावर देता है.

गियरबॉक्स

1.2-लीटर नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं. 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और iMT (क्लच-लेस मैनुअल) गियरबॉक्स के विकल्प दिए गए हैं. डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा.

सभी वेरियंट की कीमत

1.2 लीटर पेट्रोल और मैनुअल गियरबॉक्स वाली नई आई20 की कीमत 6.80 लाख से 9.20 लाख रुपये के बीच है. 1.2 लीटर पेट्रोल और सीवीटी गियरबॉक्स वाले मॉडल का दाम 8.60 लाख और 9.70 लाख रुपये है. टर्बो पेट्रोल इंजन और आईएमटी गियरबॉक्स वाली आई20 की कीमत 8.80 लाख और 9.90 लाख रुपये है. टर्बो इंजन और डीसीटी गियरबॉक्स वाले मॉडल का दाम 10.67 लाख और 11.18 लाख रुपये है. डीजल इंजन वाली आई20 की कीमत 8.20 लाख से 10.60 लाख रुपये के बीच है.

माइलेज (New Hyundai i20 mileage)

कंपनी का दावा है कि नई हुंडई आई20 के 1.2-लीटर इंजन का माइलेज मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 20.35 किलोमीटर और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 19.65 किलोमीटर प्रति लीटर है. टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज 20.25 किलोमीटर प्रति लीटर है. वहीं, नई आई20 का डीजल इंजन 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है.

स्पोर्टी और शार्प लुक

पुरानी Elite i20 के मुकाबले नई हुंडई i20 ज्यादा स्पोर्टी और शार्प दिखती है. इसमें बड़ी कैस्केडिंग ग्रिल, नई डिजाइन की हेडलाइट व डेटाइम रनिंग लाइट्स और Z-शेप LED इंसर्ट्स के साथ नई टेललाइट्स दी गई हैं. नई आई20 को 6 सिंगल टोन कलर और 2 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है.

शानदार फीचर्स से लैस कार

2020 Hyundai i20 में कई शानदार फीचर्स से लैस है. कार में ऐंड्रॉयड ऑटो, ऐपल कारप्ले और हुंडई की ‘ब्लूलिंक’ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 7-स्पीकर के साथ बोस साउंड सिस्टम, सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऐम्बिएंट लाइटिंग समेत कई बेहतरीन फीचर्स हैं.

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के लिए हुंडई ने अपनी इस प्रीमियम हैचबैक में कई फीचर्स दिए हैं. इनमें 6-एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल, वीइकल स्टैबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

इनसे होगा मुकाबला

नई आई 20 प्रीमियम हैचबैक कार है. मार्केट में इसकी टक्कर मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रॉज, टोयोटा ग्लैंजा और होंडा जैज जैसी कारों से होगा.