पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का शानदार कॉम्बिनेशन, भारत में जल्द लॉन्च होंगी ये 4 हाइब्रिड कारें

Hybrid Cars India: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी बीच प्लग-इन हाइब्रिड वाहन यानी PHEV भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. ये कारें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों तकनीकों का फायदा देती हैं. इन्हें चार्ज भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी काम करता है. यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए ये एक अच्छा विकल्प बन रही हैं. आने वाले महीनों में भारत में चार नई प्लग-इन हाइब्रिड कारों की एंट्री होने वाली है, जिनसे बाजार में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.
इस सूची में सबसे चर्चित नाम Mercedes-Benz S-Class Plug-in Hybrid का है. कंपनी ने अपनी अपडेटेड S-Class के साथ S 450 e वेरिएंट पेश किया है. इसमें 3.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन दिया गया है. यह कार कुल 429 हॉर्सपावर और 680 Nm टॉर्क पैदा करती है. इसमें 21.96 kWh बैटरी पैक मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह कार केवल इलेक्ट्रिक मोड में 109 किलोमीटर तक चल सकती है. लग्जरी और तकनीक पसंद करने वालों के लिए यह मॉडल खास साबित हो सकता है.
JSW Auto भारतीय बाजार में Jetour Traveller C-DM को लॉन्च कर सकती है. यह एक बड़ी और दमदार SUV होगी. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह SUV 43.24 kWh तक के बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है. इसकी इलेक्ट्रिक रेंज 162 किलोमीटर तक बताई गई है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Toyota Fortuner जैसी लोकप्रिय SUV से हो सकता है. मजबूत डिजाइन और लंबी रेंज इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है.
JSW MG Motor भी अपनी नई MG 520 SUV लॉन्च करने की तैयारी में है. यह तीन रो वाली SUV होगी, जिससे बड़े परिवारों को फायदा मिलेगा. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में 125 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी लॉन्चिंग अक्टूबर के आसपास हो सकती है. बाजार में इसका मुकाबला Tata Safari और Mahindra XUV700 जैसी गाड़ियों से रहेगा.
BYD भी भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV Seal U लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसमें अपनी DM-i हाइब्रिड तकनीक देगी. SUV में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल केवल इलेक्ट्रिक मोड में 126 किलोमीटर तक चल सकता है. बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच यह SUV ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है.