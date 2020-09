Next gen Hyundai Tucson: न्‍यू-जेनरेशन Hyundai Tucson से आज (14 सितंबर) पर्दा उठेगा. नई Hyundai Tucson का वर्ल्‍ड प्रीमियर 14 सितंबर को लॉस एंजिलिस और 15 सितंबर को सियोल में होगा. इससे पहले कंपनी ने नई एसयूवी (2021 Hyundai Tucson) की कुछ टीजर तस्‍वीरें जारी की हैं, जिनसे एसयूवी की डिजाइन की झलक मिलती है. हुंडई की यह एसयूवी शानदार डिजाइन और लेटेस्‍ट फीचर्स से लैस होगी. Also Read - hyundai launch suv tucson on october 24 bookings to start soon | ह्यूंडई की एसयूवी 'टक्सन' 24 अक्टूबर को होगी लांच

नई Hyundai Tucson के काफी डिजाइन एलिमेंट्स Vision Concept T SUV से लिए गए हैं. मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई टूसॉन काफी अग्रेसिव दिख रही है. एसयूवी के फ्रंट में L-शेप LED DRL के साथ बड़ी V-शेप ग्रिल दी गई है. टेल लैम्‍प्‍स नई डिजाइन की हैं, जो टॉप पर हॉरिजोंटल LED लाइट बार के जरिए कनेक्टेड हैं. नई हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और 19 इंच अलॉय वील्‍ज के साथ आ सकती है.

शानदार कैबिन

कैबिन की बात करें, तो हुंडई ने नई टूसॉन के इंटीरियर की स्‍केच जारी की है. इससे साफ हुआ है कि एसयूवी के इंटीरियर का लेआउट नया है, जो काफी शानदार दिखता है. डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल को ब्‍लैक-ग्रे ड्यूल टोन थीम दी गई है.

नई हुंडई टूसॉन में 10.25 इंच का बड़ा टचस्‍क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. नई टूसॉन में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, फ्रंट वेन्टिलेटेड सीट्स जैसे शानदार फीचर्स मिलने की उम्‍मीद है.

भारत में लॉन्‍च होगी या नहीं?

भारतीय बाजार में करीब दो महीने पहले Hyundai Tucson का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्‍च हुआ है. यह एसयूवी का थर्ड-जेनरेशन मॉडल है. वहीं, 15 सितंबर को जिस मॉडल का वर्ल्‍ड प्रीमियर है, वह फोर्थ-जेनरेशन मॉडल है. फोर्थ-जेनरेशन टूसॉन को साल 2021 में इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्‍च किया जाएगा. भारत में इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा.