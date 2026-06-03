घर पर खड़ी गाड़ियों के FASTag से कट रहा था टोल टैक्स, शिकायत के बाद जागा NHAI

NHAI Toll Scam: दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर FASTag फ्रॉड का पता चला, जिसमें पार्क की हुई गाड़ियों से पैसे काटे गए. NHAI की जांच में नकली नंबर प्लेट और नए बैरियरलेस टोल सिस्टम के गलत इस्तेमाल का पता चला.

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NHAI toll scam (Image: AI))

NHAI Toll Scam: सोचिए, आपकी गाड़ी घर पर खड़ी हो और मोबाइल पर टोल कटने का मैसेज आ जाए. दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं. यहां हाल ही में बैरियर-लेस टोल सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और कैमरों की मदद से टोल अपने आप कट जाता है. लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था में अब गलत तरीके से टोल कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

दरअसल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) हाल ही में राजधानी दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर बैरियर लेस टोल सिस्टम की शुरुआत की थी. ये सिस्टम लोगों की बिना रूकावट यात्रा के लिए लाया गया था, जिससे लोग टोल टैक्स के लिए रुकना ना पड़े लेकिन कुछ लोग इस सुविधा का गलता फायदा उठा रहे थे. टोल टैक्स से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे थे या दूसरे नंबर प्लेट से बदल दे रहे थे. जिससे टोल टैक्स उनके फॉस्टैग से नहीं कट रहा था और इसकी जगहसे दूसरी गाड़ियों के फॉस्टैग से टैक्स कट रहे थे जो की कई दिनों से घर पर ही खड़ी थी. अब इस फर्जीवाड़ के खिलाफ NHAI ने सख्त कदम उठाया और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है.

कैसे खुला टोल घोटाले का राज?

मुंडका टोल प्लाजा से कई वाहन मालिकों ने शिकायत की कि उनकी गाड़ियां घर पर खड़ी थीं, फिर भी उनके फास्टैग से टोल कट रहा था. शिकायत मिलने के बाद NHAI ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि कुछ लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दूसरे वाहन मालिकों के फास्टैग का गलत इस्तेमाल कर रहे थे.

नई तकनीक का उठाया गया गलत फायदा

मुंडका टोल प्लाजा पर बैरियर-लेस टोल सिस्टम लगाया गया है. इसमें AI कैमरे और नंबर प्लेट पहचानने वाली तकनीक के जरिए सीधे फास्टैग से पैसे कट जाते हैं. जालसाजों ने इसी सिस्टम का फायदा उठाया. वे फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टोल पार करते थे, जबकि पैसा किसी और के फास्टैग से कट जाता था.

CCTV जांच में सामने आया पूरा सच

मामले की जांच के दौरान अधिकारियों ने CCTV फुटेज और वाहन डेटाबेस की मदद ली. इसमें पाया गया कि टोल से गुजरने वाली गाड़ी और जिस वाहन का फास्टैग चार्ज हुआ, दोनों अलग-अलग थीं. इसके बाद NHAI ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी.