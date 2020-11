Nissan Magnite launch Date: Nissan Magnite सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी 2 दिसंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च होगी. पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह एसयूवी 26 नवंबर को लॉन्च की जाएगी. अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की आधिकरिक घोषणा कर दी है. Nissan Magnite SUV की ऑफिशियल बुकिंग भी 2 दिसंबर को लॉन्चिंग के दिन ही शुरू होगी. हालांकि, कंपनी के कुछ डीलर्स अपने स्तर पर इसकी बुकिंग कर रहे हैं. Also Read - Upcoming Sub Compact SUV In India: जल्द आ रहीं ये 3 छोटी SUV, जानें इनकी डीटेल

निसान मैग्नाइट एसयूवी 4 वेरियंट लेवल XE, XL, XV और XV Premium में बाजार में उतारी जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती एसयूवी होगी. इसकी कीमत 5.50 लाख से 9.55 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि, वास्तविक कीमत की घोषणा लॉन्चिंग के दिन होगी. अगर मैग्नाइट इसी कीमत के साथ आती है, तो यह अपने सेगमेंट की अन्य एसयूवी को तगड़ी टक्कर दे सकती है.

Also Read - Nissan Magnite price in india: सबसे सस्ती होगी Nissan Magnite SUV! लॉन्च से पहले कीमत लीक

फीचर लोडेड SUV

निसान की इस छोटी एसयूवी का इंटीरियर काफी फीचर लोडेड है. इसके एसी वेंट्स काफी मॉडर्न लगते हैं. इसका डैशबोर्ड महंगी कारों जैसा है. इसमें 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. मैग्नाइट में ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले सपोर्ट के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, पुश-बटन स्टार्ट, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे. मैग्नाइट में कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जो इस सेगमेंट की किसी दूसरी एसयूवी में नहीं मिलते हैं.

इंजन ऑप्शन

Nissan Magnite दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आएगी. इनमें 72hp पावर वाला 1.0-लीटर नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल और 100hp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं. दोनों इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड होगा, जबकि टर्बो इंजन के साथ सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा.

इनसे होगी टक्कर

मैग्नाइट 4 मीटर से छोटी एसयूवी वाले जबरदस्त प्रतिस्पर्धी सेंगमेंट में आ रही है. मार्केट में इसकी टक्कर मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट, महिंद्रा एक्सयूवी300, टोयोटा अर्बन क्रूजर, फोर्ड इकोस्पोर्ट और रेनॉ की आने वाली काइगर जैसी एसयूवी से होगी.