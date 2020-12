Nissan Magnite SUV Price In india: Nissan की बहुप्रतीक्षित सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी Magnite बुधवार को भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई. Nissan Magnite को बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत में बाजार में उतारा गया है. इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम है. Nissan Magnite SUV चार वेरियंट लेवल- XE, XL, XV और XV Premium में पेश की गई है. Also Read - Nissan Magnite launch Date: इंतजार खत्म, आ गई Magnite SUV की लॉन्च डेट

Nissan Magnite Price (निसान मैग्नाइट की कीमत)

Nissan Magnite की कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है, जो टॉप मॉडल के लिए 9.35 लाख रुपये तक जाती है. यह कीमत दिल्ली में एक्स शोरूम की है. मैग्नाइट की यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो 31 दिसंबर तक रहेगी. 1 जनवरी 2020 से कंपनी इसके दाम में कुछ इजाफा करेगी.

दो इंजन ऑप्शन

Magnite SUV को दो इंजन ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है. इनमें 1.0-लीटर नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं. नेचुरली ऐस्परेटेड पेट्रोल इंजन 71 bhp की पावर और 96 Nm टॉर्क, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 99 bhp की पावर और 160 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है. टर्बो इंजन के साथ सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन है.