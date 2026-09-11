भारत में टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोकने की जरूरत जल्द ही खत्म हो सकती है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार टोल व्यवस्था को ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम पर काम कर रही है. इस सिस्टम के तहत गाड़ियां बिना रुके टोल पॉइंट से गुजर सकेंगी. सरकार इसे फरवरी तक शुरू करने की तैयारी कर रही है.
गडकरी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बताया कि FASTag आने के बाद टोल प्लाजा पर लगने वाला समय काफी कम हुआ है. पहले कई जगहों पर वाहन चालकों को करीब 12 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था. कुछ मामलों में यह समय 30 मिनट तक पहुंच जाता था. FASTag के इस्तेमाल से अब यह इंतजार करीब 80 से 90 फीसदी तक कम हो गया है. सरकार अब बचे हुए इंतजार को भी खत्म करना चाहती है.
MLFF यानि की मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोकने के लिए बैरियर नहीं होंगे. वाहन अपनी लेन में चलते हुए बिना रुके टोल पॉइंट पार कर सकेंगे. टोल की रकम डिजिटल तरीके से ली जाएगी. इससे वाहन चालकों को टोल बूथ पर रुककर भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गडकरी के मुताबिक, इस सिस्टम से हाईवे पर ट्रैफिक ज्यादा आसानी से चलता रहेगा और टोल प्लाजा के संचालन का खर्च भी कम हो सकता है.
FASTag से सिर्फ वाहन चालकों का समय ही नहीं बच रहा है, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. गडकरी के अनुसार, FASTag की वजह से हर साल करीब 71 करोड़ घंटे की बचत हो रही है. इससे अर्थव्यवस्था को करीब 68,500 करोड़ रुपये का फायदा होने का अनुमान है. टोल पर कम समय रुकने से ईंधन की खपत और प्रदूषण भी घटता है. गडकरी ने इसके पर्यावरणीय फायदे की तुलना करीब 2.7 करोड़ पेड़ लगाने से होने वाले फायदे से की.
सरकार टोल भुगतान को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने पर भी जोर दे रही है. गडकरी ने कहा कि सभी बैंकों को FASTag सिस्टम में शामिल होना चाहिए और टोल कलेक्शन की प्रक्रिया साफ और आसान होनी चाहिए. उन्होंने पुराने समय का उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार टोल पर छोटे पैसे वापस करने के बजाय वाहन चालकों को चॉकलेट दे दी जाती थी. डिजिटल भुगतान बढ़ने से ऐसी परेशानियां काफी कम हुई हैं. MLFF लागू होने के बाद टोल व्यवस्था और भी तेज हो सकती है.