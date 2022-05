यदि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास बिना पैसे खर्च किए इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का शानदार मौका है. इस ऑफर के तहत आपको ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) स्कूटर फ्री मिलेगा लेकिन कुछ शर्तें भी हैं. ओला के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) का कहना है कि आपको सिर्फ सिंगल चार्ज में अपने स्कूटर को 200 किलोमीटर चलाना होगा. जो इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा उसे फ्री में ओला का स्कूटर मिलेगा. इस ऑफर के तहत दो लोग पहले ही स्कूटर जीत चुके हैं. अब भाविश इस ऑफर को बढ़ाते हुए 10 अन्य ग्राहकों को ये ऑफर दे रहे हैं.Also Read - Ola,Uber की मनमर्जी पर लगेगा ब्रेक, CCPA ने जारी किया नोटिस, 15 दिन में जवाब दो

भाविश ने इस बारे में ट्वीट भी किया और लिखा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए हम सिंगल चार्ज पर 200 किमी की दूरी तय करने वाले 10 और ग्राहकों को फ्री में स्कूटर देंगे! जो 2 ग्राहक फ्री में स्कूटर जीतने में सफल रहे हैं उनमें से एक ग्राहक ने MoveOS 2 और एक ने 1.0.16. स्कूटर पर यह कारनामा किया है. जो भी जीतेगा उनको फ्री स्कूटर की डिलीवर जून में फ्यूचरफैक्ट्री में आमंत्रित कर की जाएगी. Also Read - OLA इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिवर्स गियर बना 'जानलेवा,' बुजुर्ग की हालत गंभीर, 10 टांके लगे

Looking at the excitement, we’ll give a free Gerua scooter to 10 more customers who cross 200km range in a single charge!

We have 2 who’ve crossed, one each on MoveOS 2 and 1.0.16. So anyone can achieve!

Will host the winners at the Futurefactory in June to take their delivery!

