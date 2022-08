भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए पुरानी और दिग्गज वाहन कंपनियों से ज्यादा तेजी तो स्टार्टअप दिखा रहे हैं. मारुति, महिंद्रा, होंडा जैसी कंपनियों की अभी जब एक भी इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में नहीं हैं वहीं कुछ साल पुरानी कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ओला एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है. हालांकि ओला की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक अलग इकाई ओला इलेक्ट्रिक है. ओला इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को अपनी इलेक्ट्रिक कार पेश करने की तैयारी में है.Also Read - साफ हो गया कि 15 अगस्त को आ रहा है OLA का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, CEO ने शेयर किया टीजर

ओला की इस इलेक्ट्रिक कार का नाम ओला कार हो सकता है. ओला की इलेक्ट्रिक कार को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है. कई महीने पहले ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल भी अपने इंस्टाग्राम पर ओला के लोगो वाली एक कार की फोटो शेयर की थी. तब से इस बात की चर्चा और तेज हो गई थी कि जल्द ही ओला की इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगी. Also Read - क्या 15 अगस्त के दिन Ola Electric Car से पर्दा उठाएग कंपनी, किधर है ओला के CEO का इशारा?

अब कंपनी की सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक और वीडियो टीजर जारी किया है, जिसमें कार सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है. भाविश ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, 15 अगस्त दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी. Also Read - ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस समेत ये तीन कंपनियां बनाएंगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी, PLI स्कीम के तहत 18,100 करोड़ रुपये का समझौता

Picture abhi baaki hai mere dost😎

See you on 15th August 2pm! pic.twitter.com/fZ66CC46mf

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 12, 2022