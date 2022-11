OLA ला रही है इलेक्ट्रिक बाइक, लोगों से पूछा पसंद, मिला ये जवाब

भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया कि- Which bike style do you like. भाविश ने 10 नवंबर को पोल शेयर किया था और खबर लिखे जाने तक इस पर 9,061 वोट पड़ चुके थे...

प्रतीकात्मक फोटो

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में स्कूटर लॉन्च करने के बाद ओला के इलेक्ट्रिक कार की चर्चा काफी समय से चल रही है. इसके बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने का प्लान बना रही है. ओला के CEO भाविश अग्रवाल के एक पोल से तो यही पता चलता है कि कंपनी अभी लोगों की नब्ज टटोलने में लगी है कि लोगों कि किस सेगमेंट की बाइक ज्यादा पसंद आती है और उसके बाद कंपनी उसी आधार पर इलेक्ट्रिक बाइक पर काम शुरू करेगी.

भाविश ने पोल में लोगों से पूछा कि ओला की पहली इलेक्ट्रिक बाइक की स्टाइल कैसी होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने चार ऑप्शन स्पोर्ट्स, क्रूजर, एडवेंचर और कैफे रेसर के ऑप्शन दिए हैं.

भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया कि- Which bike style do you like. भाविश ने 10 नवंबर को पोल शेयर किया था और खबर लिखे जाने तक इस पर 9,061 वोट पड़ चुके थे. जिस पर स्पोर्ट्स (Sports) स्टाइल वाली बाइक को 47.1%, क्रूजर (Cruiser) को 27.4%, एडवेंचर (Adventure) को 15% और कैफे रेसर (Cafe racer) को 9.7% वोट मिले.

उन्होंने इस पहले एक ट्वीट और किया था जिसमें उन्होंने लिखा Building some 🏍️🏍️. कुल मिलाकर भाविश इस बात का इशारा कर चुके हैं कि कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक बाइक पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा. माना जा रहा है कि कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार से पहले ही इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर देगी.

150km की रेंज

फिलहाल कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग डेट या फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि ओला अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को मिड रेंज में लॉन्च कर सकती है. नॉर्मल मोड में ये बाइक 120 से 150 किलोमीटर की रेंज देगी. इसमें ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो की तुलना में ज्यादा राइडिंग मोड्स मिल सकते हैं.