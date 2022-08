ओला (Ola) इलेक्ट्रिक आखिर 15 अगस्त को इलेक्ट्रीक स्कूटर लेकर आएगा या इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगा. इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. दरअसल ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक तरफ कार और दूसरी तरफ ओला स्कूटर से मिलता जुलता डिजाइन बना हुआ है. इन दोनों तस्वीर के बीच में एक हाथ दिख रहा है. इससे तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि ओला आखिर 15 अगस्त, 2022 को क्या पेश करने वाला है.Also Read - मारुति सुजुकी, टाटा के छूटेंगे पसीने, हुंडई ला रही है एक से बढ़कर एक धांसू कार, लिस्ट में इलेक्ट्रिक कार भी शामिल

हालांकि एक अन्य ट्वीट में ये भी साफ है कि 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा. ओला ने एक टीजर जारी किया है और इसमें स्कूटर दिख रहा है. ओला ने ये दावा भी किया कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर “सबसे हरा ईवी” है. इससे ये उम्मीद की जा रही है कि ओला एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर सकती है. Also Read - इलेक्ट्रिक कार के लिए कर लीजिए इंतजार, मारुति सुजुकी ने बताया- कब आ रही है उनकी Electric Car, इतनी हो सकती है कीमत

अब ओला का ये नया स्कूटर एस1 प्रो से ऊपर की कैटेगरी का होगा या फिर उसके नीचे की रेंज वाला होगा, इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है. हालांकि ओला के आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर में दमदार बैटरी पैक के साथ ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर दिया जा सकता है. Also Read - EV को लेकर कंपनी को बड़ी उम्मीद, कुल कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा ईवी सेगमेंट से आने का अनुमान

On 15th August, we’ll be revealing the greenest EV we’ve made! Any guesses? 🇮🇳 😉 pic.twitter.com/aMFxToOSTo

