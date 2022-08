देश में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के डिमांड को देखते हुए ओला के सीईओ भी काफी समय से हिंट दे रहे थे कि जल्द ही ओला की भी इलेक्ट्रिक कार आने वाली है. हालांकि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर तो पहले से ही बाजार में मौजूद हैं. लेकिन अब ओला के इलेक्ट्रिक कार की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है. जानकारी के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक कार को पेश करने की तैयारी में है.Also Read - ग्रामीण बाजारों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की बिक्री के लिए ओमेगा सेकी और एग्री जंक्शन का समझौता, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लाने की तैयारी

पिछले साल इसी दिन ओला इलेक्ट्रिक ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 Pro Electric Scooter भारत में लॉन्च किया था. एक साल बाद अब ओला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) के साथ एक कदम और बढ़ाने की तैयारी में है.

हालांकि ओला की ये इलेक्ट्रिक कार अगले साल तक लॉन्च होने की संभावना है. लेकिन इससे पर्दा 15 अगस्त को ही उठ जाएगा. ओला सीईओ भाविश अग्रवाल ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, "इस 15 अगस्त को एक नए उत्पाद की घोषणा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. हमारी भविष्य की बड़ी योजनाओं के बारे में और जानकारी भी साझा करूंगा." उनके इस ट्वीट को लेकर माना जा रहा है कि भाविश ओला का ओला की इलेक्ट्रिक कार की तरफ है.

Super excited to announce a new product this 15th August!

Will also share more about our BIG future plans!!

Do watch the livestream. Sharing time and link soon. pic.twitter.com/mqWcilqoFW

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 4, 2022