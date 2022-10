इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों को जल्द ही एक नया ई-स्कूटर देखने को मिलेगा. दरअसल ओला इलेक्ट्रिक 22 नवंबर को एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है. इसकी जानकारी ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने अपने ट्विवटर अकाउंट के जरिए दी. हालांकि अभी इस स्कूटर की कीमत के बारे में ओला की तरफ कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला का ये नया स्कूटर कंपनी सबसे सस्ता स्कूटर हो सकता है.Also Read - आपको भी खरीदना है इलेक्ट्रिक कार, इनका कर लीजिए इंतजार, सभी में कुछ न कुछ है खास

इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर का 11 सेकेंड का टीजर सामने आया है जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक देखी जा सकती है. कंपनी ने टीजर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि अगर आपका फेस्टिव सीजन आपके लिए पर्याप्त नहीं हो तो हम आपको MoveOS 3 के साथ एक पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं, जो पूरे वर्ष चलेगी. पता लगाने के लिए 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ट्यून करें.

If the festive season wasn't enough, we're inviting you to a party with MoveOS 3 that will last all year long. Tune in on 22nd October at 2PM to find out! pic.twitter.com/MyTBi2f23u

