ओला-उबर-रैपिडो इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम; सरकार ने बताया पूरा प्लान

Ola Uber Rapido New Rules: ओला-उबर-रैपिडो के लिए 1 सितंबर से नए नियम लागू होंगे. जानिए ड्राइवरों के लाइसेंस, 80 फीसदी कमाई, GPS ट्रैकिंग और फर्जी दस्तावेजों पर सरकार के नियम क्या हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/auto/ola-uber-rapido-new-rules-september-app-based-transport-drivers-passengers-license-gps-8505203/ Copy

Ola Uber Rapido new rules (Image: AI)

Ola Uber Rapido New Rules: ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने इन सेवाओं को लेकर नई नियमावली तैयार की है. नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे. इसके बाद ऐप के जरिए यात्रियों को सेवा देने वाली कंपनियों के लिए कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा. नई व्यवस्था का मकसद ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, सेवाओं पर निगरानी रखना और ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट कंपनियों के काम करने के तरीके को ज्यादा व्यवस्थित करना है. इससे ड्राइवरों पर भी कई नई जिम्मेदारियां आएंगी.

एग्रीगेटर कंपनियों को लेना होगा लाइसेंस

नए गाइडलाइन के अनुसार, ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. वहीं, इन कंपनियों के साथ काम करने वाले ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. इसके अलावा उनके पास बैच भी होना जरूरी होगा. ड्राइवरों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान भी जरूरी किया गया है. बैच के लिए आवेदन करते समय ड्राइवर को मुंबई या जिस शहर में वह सेवा देना चाहता है, वहां का 15 साल का निवास प्रमाण पत्र देना होगा. पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.

ड्राइवर लगातार 12 घंटे नहीं चला सकेंगे वाहन

नई व्यवस्था में ड्राइवरों के काम करने के समय को लेकर भी नियम तय किए गए हैं. इसके तहत कोई ड्राइवर लगातार 12 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेगा. इससे लंबे समय तक ड्राइविंग करने से होने वाली थकान और उससे जुड़े सड़क हादसों का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ड्राइवरों की कमाई को लेकर भी प्रावधान किया गया है. नियमों के मुताबिक ड्राइवरों को कुल किराए की कम से कम 80 प्रतिशत राशि दी जाएगी. इससे ड्राइवरों की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है.

GPS से होगी वाहनों की ऑनलाइन निगरानी

ऐप आधारित यात्री वाहनों पर परिवहन विभाग की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी. नए नियमों के तहत वाहनों की GPS ट्रैकिंग की जाएगी. ड्राइवरों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और वाहनों की ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी. इससे अधिकारियों को वाहनों की आवाजाही और सेवा से जुड़ी जानकारी पर नजर रखने में मदद मिलेगी. इसके अलावा एग्रीगेटर कंपनियों के ऐप और वेबसाइट पर यात्रियों के लिए मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सुविधा देना जरूरी होगा. इससे अलग-अलग भाषा बोलने वाले यात्रियों के लिए ऐप का इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

फर्जी दस्तावेज पर होगी कड़ी कार्रवाई

नए नियमों के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. अगर कोई ड्राइवर गलत या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस हासिल करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. परिवहन विभाग ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा के बाद अब ओला, उबर, रैपिडो समेत ऐप आधारित यात्री सेवाओं पर भी नियम कड़े करने की तैयारी की है. ये नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे और कंपनियों व ड्राइवरों को इनका पालन करना होगा.