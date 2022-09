जब कारों के रिलायबिलिटी की बात होती है तो टोयोटा का नाम सबसे आगे रहता है. क्वालिस और इनोवा फर्स्ट जेनरेशन टोयोटा की वो कार हैं जो बिना किसी बड़ी कमी या खराबी के लंबी दूरी तय करती हैं. वोल्वो (Volvo) भी इनमें से एक कार निर्माता है जो खरीददारों के बीच सुरक्षित और रिलायबल कारों में से एक मानी जाती है.Also Read - बुकिंग शुरू होने के 2 घंटे में ही पूरी बिक गई Volvo XC40 Recharge इलेक्ट्रिक कार, कीमत भी है दमदार

हाल ही में वोल्वो कार के एक मालिक का वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी वोल्वो कार को 10 लाख मील यानी लगभग 16 लाख किलोमीटर चला चुके हैं. ये वीडियो FOX 2 St. Louis ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है. कार मालिक Jim O' Shea ने वर्ष 1991 में वोल्वो 740 GLE कार खरीदी थी. उन्होंने वीडियो में कार खरीदने के बाद से अब तक एक्सपीरियंस शेयर किया है.

उन्होंने जब से कार खरीदा तब से अब तक उनके आसपास बहुत कुछ बदल गया लेकिन उनकी कार नहीं बदली. वीडियो में जिम ने बताया कि जब वो कार खरीदने जा रहे थे तो उनके पिता चाहते थे कि वो फोर्ड की कार खरीदें. लेकिन जिम को वोल्वो पर भरोसा था और उन्होंने कहा कि वो इस कार को लंबे समय तक लगभग 1 मिलियन मील से अधिक दूरी तक चलाएंगे.

जिम ने बताय कि वोल्वो की 740 GLE कार बहुत साधारण कार थी और इसे मेंटेन रखना भी आसान था. इस कार की लाइट बदलने सहित कई छोटे काम कोई भी बहुत आसानी से कर सकता था.

जिम ने बताया कि कार का इंजन 5 लाख मील यानी लगभग 8 लाख किलोमीटर पर बदला गया था. इसके साथ ही इस कार का ट्रांसमिशन भी बदला गया था. इस कार से जिम का कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ. हालांकि उनकी पत्नी से ड्राइववे पर ये कार दो बार जरूर हिट हो चुकी है.

जिम ने कहा कि उनकी कार कोई पॉवरफुल सेडान नहीं है लेकिन इसकी 120 किलोमीटर/प्रति घंटे की स्पीड एक कार के लिए पर्याप्त है. लगभग 30 सालों तक वोल्वो सेडान को चलाने के बाद जिम उसी डीलरशिप में गए जहां से अपनी कार खरीदे थे.

वोल्वो कार्स यूएसए ने मालिक को उनके एचीवमेंट के लिए सम्मानित करने के बारे सोचा और डीलरशिप ने गिफ्ट के तौर पर उन्हें 2022 मॉडल वोल्वो S60 लग्जरी सेडान कार गिफ्ट किया. ये S60 कार उन्हें दो साल के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ दी गई है. इस प्लान में टायर, व्हील, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस आदि शामिल है.

जिम की बात करें तो वो वोल्वो कार की रिलायबिलिटी से काफी प्रभावित थे और वो ये भी कह रहे हैं कि वो इस नई वोल्वो S60 कार से आगे 10 लाख मील का और सफर करेंगे.