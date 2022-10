प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में 5G मोबाइल सेवाओं का शुभारंभ कर दिया. इस मौके पर उन्होंने नई दिल्ली में बैठकर यूरोप में कार चलाने का भी आनंद और अनुभव लिया. ये संभव हो पाया है 5G टेक्नालॉजी की स्पीड के चलते. इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के उद्घाटन में भाग लेने के दौरान प्रधान मंत्री ने सेवा शुरू की. 5G तकनीक का उपयोग करते हुए मोदी ने इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में एरिक्सन बूथ पर कार चलाई, जबकि वो जिस कार को चला रहे थे वो फिजिकल रुप से स्वीडन में खड़ी थी.Also Read - 5G: पहले इन 13 शहरों में मिलेगी सेवा, चेक करें आपके शहर को कब मिलेगा 5G

रिमोट कंट्रोल कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे प्रधान मंत्री की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने कैप्शन देते हुए लिखा कि “@NarendraModi जी भारत की 5G टेक्नॉलॉजी का उपयोग करके दिल्ली से दूर यूरोप में कार चलाने का परीक्षण कर रहे हैं. Also Read - 5G लॉन्च पर पीएम मोदी ने पहनकर देखा जियो ग्लास | क्या है ये और यूजर्स के लिए कैसे होगा फायदेमंद

India driving the world.

PM @NarendraModi ji tests driving a car in Europe remotely from Delhi using India’s 5G technology. pic.twitter.com/5ixscozKtg

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 1, 2022