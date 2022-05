सभी लोग चाहते हैं कि उनके परिवार में कम से कम एक कार जरूर हो जिससे की कभी किसी इमरजेंसी के दौरान किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े. दूसरी तरफ कई लोग लग्जरी कारों के दीवाने होते हैं लेकिन ये कारें इतनी महंगी होती हैं कि इन्हें खरीद पाना सबके बस की बात नहीं होती. लेकिन अब जल्द ही ऐसे लोग भी लग्जरी कार खरीद पाएंगे जिनका बजट नॉर्मल कार से ज्यादा और लग्जरी कार से कम होता है. दरअसल पोर्शे (Porsche) दिग्गज कार निर्माता कंपनी भारत में अपना नया यूज़्ड कार बिजनेस शुरू करने वाली है. इसके लिए पोर्शे ने 8 जून की तारीख तय की है. कंपनी को उम्मीद है कि इससे अधिकतर लोग लग्जरी कार खरीद पाएंगे और इससे लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ेगी.Also Read - खरीद नहीं सकते लेकिन देखने के पैसे थोड़ी न लगेंगे, देखें 2.54 करोड़ रुपये की पोर्शे कार की शानदार तस्वीरें

पोर्शे अप्रूव्ड दिया जाएगा नाम

पोर्शे अपने यूज्ड कार के बिजनेस को केरल के कोच्चि में स्थित पोर्श सेंटर में लॉन्च करेगी और इसे पोर्शे अप्रूव्ड नाम से जाना जाएगा. इसके तहत ग्राहक कार खरीद, बेच तो पाएंगे ही साथ ही एक्सचेंज भी कर पाएंगे. पोर्शे अप्रूव्ड से कार खरीदने वालों को बीमा, एक्सेसरीज में भी कंपनी मदद करेगी.

बिक्री में बढ़त

पोर्शे इंडिया की बिक्री पर नजर डालें तो 2022 की पहली तिमाही में कंपनी ने बिक्री में 22 प्रतिशत की बढ़त हासिल की थी. 2013 के बाद से पोर्शे के लिए यह अब तक का सबसे अच्छा Q1 बिक्री परिणाम था. साथ ही Macan और Cayenne SUV देश में ब्रांड के लिए सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल रहे हैं.

आपको बता दें कि पोर्शे से पहले मर्सिडीज और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां यूज्ड कार के बाजार में हैं. कुछ महीनों पहले की रिपोर्ट में मर्सिडीज ने खुद बताया था कि उसका यूज्ड कार बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है और वो अच्छा बिजनेस कर रही है.