दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए लेकिन कुछ पुरानी चीजें लोगों के दिल के इतना करीब होती हैं कि उनको भूल पाना बहुत मुश्किल होता है. खासतौर से कोई ऐसी चीज जो आपके हमसफर की तरह हमेशा आपके साथ रहे. कई लोगों को अपनी कार तो किसी को अपनी बाइक से बहुत लगाव होता है. भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने सोशल मीडिया पर अपनी एक कार की तस्वीर शेयर की है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. दरअसल शास्त्री ने अपनी जिस ऑडी कार 'Audi 100 Car' की तस्वीर शेयर की है जो 37 साल पुरानी है.

रवि शास्त्री ने जिस कार की तस्वीर पोस्ट की है वह कार उन्हें 1985 में बेंसन एंड हेज्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे जाने के बाद मिली थी. इस तस्वीर को शेयर करते हुए शास्त्री ने लिखा, 'सबकुछ वैसा है जैसा पहले दिन (1985) में था. मैं ऑडी कार चलाता हूं और और इस कार को रिस्टोर देखना एक इमोशनल पल है. यह देश की संपत्ति है.'

रवि शास्त्री ने अपनी इस यादगार कार को रिस्टोर किया है. गौतम सिंघानिया ने इस विंटेज ऑडी 100 कार को पूर्व हेड कोच शास्त्री को सौंपी. बता दें कि 1985 में बेंसन एंड हेज्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था. इस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान सुनील गावस्कर थे.

This is as nostalgic as it can get! This is a 🇮🇳 national asset. This is #TeamIndia’s @AudiIN – @SinghaniaGautam 🙏🏻 pic.twitter.com/fkVITwTXw1

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 3, 2022