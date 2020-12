Discount on Renault Kwid in December: साल 2020 खत्म होने को है. कार कंपनियां इन दिनों शानदार डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं, ताकि साल के आखिरी महीने में ज्यादा से ज्यादा बिक्री की जा सके. अगर आप Renault की सबसे सस्ती कार Kwid लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. Renault Kwid पर इस महीने 45 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. आइए आपको दिसंबर में क्विड पर मिलने वाले इस ऑफर के बारे में बताते हैं. Also Read - Renault Kwid और Datsun Redi-Go को खरीदने का धांसू मौका, ₹3 लाख से कम की इन कारों पर बंपर डिस्काउंट

क्विड पर पा सकते हैं इतना फायदा (Renault Kwid December 2020 Offer)

रेनॉ क्विड पर कंपनी कुल 45 हजार रुपये तक के फायदे ऑफर कर रही है. इसमें 20 हजार रुपये कैश डिस्काउंट, 15 हजार रुपये एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये लॉयल्टी बोनस शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी 9 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है.

रूरल ऑफर के तहत किसानों, सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कंपनी 5 हजार रुपये तक की छूट दे रही है. साथ ही रेनॉ अपनी इस छोटी कार पर 0 पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट का भी ऑफर दे रही है, जो 12 महीने के लिए 1.3 लाख रुपये लोन अमाउंट पर है.

रेनॉ क्विड में दो इंजन ऑप्शन

रेनॉ क्विड दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है. इनमें 799cc और 999cc के पेट्रोल इंजन शामिल हैं. 799cc वाला इंजन 54PS की पावर और 72Nm टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं, 999cc वाले इंतन में 68PS की पावर और 91Nm टॉर्क मिलता है. दोनों इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है. 999cc वाले इंजन के साथ एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी विकल्प मौजूद है.

कितनी है कीमत?

रेनॉ क्विड की कीमत 3 लाख रुपये से 5.12 लाख रुपये के बीच है. इसमें 799cc इंजन वाले मॉडल के दाम 3 लाख से 4.29 लाख रुपये के बीच है. वहीं, 999cc इंजन के साथ आने मॉडल की कीमत 4.21 लाख रुपये से 5.12 लाख रुपये के बीच है.