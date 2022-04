Renault Kwid vs Maruti Suzuki Alto: आजकल के मौसम में होने वाली तेज धूप, धूल और प्रदूषण को देखते हुए यदि आप भी कार खरीदने का प्लान बना लिए हैं और अभी आपका बजट एंट्री लेवल की कार खरीदने का है तो ऐसे में ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं. जो ऑप्शन हैं भी वो लंबे समय से चले आ रहे हैं जिनमें मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 काफी फेमस कार है. लंबे समय से ऑल्टो को देखते-देखते आप बोर हो गए हैं और उसी बजट रेंज के आसपास कोई दूसरी कार खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक शानदार कार के बारे में..Also Read - Renault Kwid on Road Price in India 2021: बेहद कम कीमत पर मिल रही है रेनॉल्ट क्विड? जानिए इस बजट कार की खूबी और क्या है माइलेज

ऑल्टो को लोग उसकी कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के चलते काफी ज्यादा पसंद करते हैं और बाजार में लंब समय तक इसको टक्कर देने वाली किसी कंपनी की कोई कार नहीं थी लेकिन अभी बाजार में ऑप्शन हैं. रेनो क्विड 2022 बाजार में आ चुकी है और यह ऑल्टो को टक्कर देने के मामले में शानदार कार है. इसका लुक भी ऑल्टो के डिजाइन से थोड़ा हटकर है लेकिन इसके लिए आपको बजट बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ज्यादा बढ़ाना होगा.

कीमत

रेनो क्विड 2022 के बेस वेरिएंट की कीमत 4.49 लाख रुपये से शुरू होकर 5.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. जबकि मारुति ऑल्टो हैचबैक की कीमत 3.25 लाख रुपये से लेकर 4.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है.

इंजन-पॉवर

रेनो की नई क्विड 2022 दो इंजन ऑप्शन- 0.8 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल के साथ आती है. पहला इंजन 54PS की पावर और 72Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि दूसरा इंजन 68PS की पावर और 91Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस कार में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं.

बात करें ऑल्टो की तो उसमें 0.8-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (5-स्पीड मैनुअल के साथ) दिया गया है. यह 48PS और 69Nm देता है. ऑल्टो में CNG का भी विकल्प है जिसमें 31KM से ज्यादा माइलेज का दावा किया गया है.

फीचर्स

हालांकि फीचर्स के मामले में क्विड शानदार है. इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है. इसमें वीडियो प्लेबैक और वॉइस रिकग्निशन के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और स्पोर्टी सीट मिलती हैं.

ऑल्टो में एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कीलेस एंट्री और फ्रंट पावर विंडो मिलती हैं.

माइलेज

बजट रेंज की कारों में माइलेज एक बड़ा फैक्टर होता है. रेनो क्विड 2022 को लेकर कंपनी का दावा है कि यह ARAI टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के साथ 22.25 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. ऑल्टो पेट्रोल में 22.05 लीटर का माइलेज और सीएनजी में 31.05 किलोमीटर तक का माइलेज देती है.