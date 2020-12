Renault Cars Price hike: Renault Kwid, Triber और Duster नए साल से महंगी हो जाएंगी. Renault ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से वह अपनी कारों के दाम 28 हजार रुपये तक बढ़ा देगी. कीमत में इजाफा कारों के वेरियंट और मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगा. रेनॉ ने कहा है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते वह अपनी कारों की कीमत बढ़ा रही है. Also Read - Discount on Renault Kwid in December: Renault Kwid खरीदने का शानदार मौका, 3 लाख की इस कार पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

अभी रेनॉ की कारों की कीमत

रेनॉ के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में भारतीय बाजार में तीन कारें- Kwid, Triber और Duster हैं. अभी क्विड की कीमत 2.99 लाख से 5.12 लाख रुपये के बीच है. ट्राइबर के दाम 5.12 लाख से 7.34 लाख रुपये के बीच हैं. वहीं, डस्टर की कीमत 8.59 लाख से 13.59 लाख रुपये के बीच है. ये कीमत दिल्ली में एक्स शोरूम की हैं. Also Read - Renault Kwid और Datsun Redi-Go को खरीदने का धांसू मौका, ₹3 लाख से कम की इन कारों पर बंपर डिस्काउंट

दूसरी कंपनियां भी बढ़ाएंगी कारों की कीमत

रेनॉ ही नहीं, नए साल में कई दूसरी कार कंपनियां भी भारतीय बाजार में मौजूद अपनी कारों की कीमत में इजाफा करेंगी. इनमें महिंद्रा, हुंडई, मारुति समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं, जो जनवरी से अपनी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं. Also Read - Renault HBC or Renault Kiger SUV: आ रही Renault की छोटी SUV, कंपनी ने दिखाई पहल झलक

जल्द आने वाली है Renault Kiger

दूसरी ओर, रेनॉ इंडियन मार्केट में साल 2021 में नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने वाली है. इसे Renault Kiger नाम से बाजार में उतारा जाएगा. यह कंपनी की भारतीय बाजार में सबसे छोटी और सबसे सस्ती एसयूवी होगी. मार्केट में इसकी टक्कर मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किआ सॉनेट, महिंद्रा एक्सयूवी300, फोर्ड इकोस्पोर्ट और निसान की आने वाली मैग्नाइट एसयूवी से होगी.

रेनॉ ने हाल में काइगर का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था. यह छोटी एसयूवी ट्राइबर एमपीवी वाले CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. काइगर का इंटीरियर काफी हद तक ट्राइबर जैसा होगा. हालांकि, ट्राइबर के मुकाबले इसके कैबिन में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे. यह सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. इसमें इंजन के दो ऑप्शन मिलेंगे.