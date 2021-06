Revolt RV400 Booking: Revolt Motors के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RV400 की बुकिंग एक बार फिर शुरू होने वाली है. इस बार कंपनी अपने बाइक की कीमत में कटौती भी करने वाली है. इसका मुख्य कारण FAME II की सब्सिडी में हुआ बदलाव है. बता दें कि इस बार बाइक की कीमत में 12 हजार रुपये की कटौती कंपनी कर रही है. इसके बाद आप बाइक को 1,06,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Also Read - Revolt RV 300 और RV400 इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कंपनी ने पेश किया वन-टाइम पेमेंट प्लान, जानें डिटेल्स

बता दें कि अगर इस बाइक को आप राजधानी दिल्ली से खरीदते हैं तो यह बाइक आपको और भी सस्ती मिल जाएगी. क्योंकि दिल्ली सरकार के ईवी पॉलिसी के तहत डिस्काउंट का लाभ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर मिल रहा है. यहां बाइक खरीदने पर आपको 16,200 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. यानी कि दिल्ली में बाइक आपको मात्र 90,799 रुपये में मिल जाएगा. ऐसे में कुल मिलाकर आपको 28,200 रुपये का लाभ मिल जाएगा. दिल्ली में बाइक की खरीद पर अन्य छूट जैसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट मिल रही है. वहीं 5000 रुपये स्क्रैप पर भी मिल रहा है. ऐसे में आप काफी कम पैसे खर्च कर इस बाइक को अपना बना सकते हैं.

Revolt RV400 Specification

Revolt RV400 में 3KW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है जो कि 50 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं यह बाइक 85 किमी प्रतिघंटा की अधिकतम रफ्तार से भागने में सक्षम है. बता दें इस बाइक में कई मोड हैं. नॉर्म मोड में यह बाइक 65 किमी प्रतिघंटा और ईको मोड में 45 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से भागने में सक्षम है. बता दें कइ इस बाइक को 4.5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. बता दें कि इस बाइक की बुकिंग आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी. ऐसे में अगर इस बाइक को खरीदने की आप इच्छा रखते हैं तो आपको Revolt की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद सुबह 10 बजे से ही आपको मौका मिल जाएगा.