Simple Energy Gen 2 स्कूटर की पूरी जानकारी | डिजाइन, फीचर्स और रेंज

Simple Energy Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब बेहतर रेंज, ज़्यादा पावर और स्मार्ट फीचर्स के साथ आए हैं। इस वॉकअराउंड में डिजाइन अपडेट्स, बैटरी ऑप्शन्स और Gen 2 के सभी बड़े बदलाव दिखाए गए हैं।

January 13, 2026
Simple Energy Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब बेहतर रेंज, दमदार परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स के साथ आए हैं। इस वॉकअराउंड में हम नए Gen 2 लाइनअप के डिजाइन अपडेट्स, बैटरी ऑप्शन्स और सभी बड़े बदलावों की जानकारी देते हैं।

