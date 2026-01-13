By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Simple One Gen 2 आ गया है- ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पावर
Simple One Gen 2 में बेहतर रेंज, ज़्यादा पावर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ बड़े अपग्रेड मिले हैं। इस वीडियो में जानिए इसके नए फीचर्स और रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस, ताकि आप तय कर सकें कि यह आपके लिए सही है या नहीं।
