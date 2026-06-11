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सिर्फ 50 लोग ही खरीद पाएंगे Skoda की यह कार, सेकंडों में पकड़ती है 100 किमी/घंटा की रफ्तार; जानिए डिटेल

Skoda Kodiaq RS: स्कोडा कोडियाक आरएस की बुकिंग 22 जून से शुरू होगी. भारत में सिर्फ 50 यूनिट आएंगी. जानिए इसकी रफ्तार, इंजन, फीचर्स और लग्जरी एसयूवी की पूरी जानकारी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 11, 2026, 11:27 PM IST
skoda kodiaq rs
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Skoda Kodiaq RS: अगर आप लग्जरी और दमदार एसयूवी खरीदने का सपना देख रहे हैं तो Skoda आपके लिए खास मॉडल लेकर आ रही है. कंपनी 22 जून से Skoda Kodiaq RS की बुकिंग शुरू करने जा रही है. यह स्कोडा की सबसे पावरफुल एसयूवी मानी जाती है. सबसे खास बात यह है कि भारत में इसकी सिर्फ 50 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. सीमित संख्या में आने की वजह से यह कार बेहद एक्सक्लूसिव बनने वाली है.

22 जून से शुरू होगी बुकिंग

हाल ही में Skoda ने अपने एक इवेंट के दौरान Kodiaq RS की झलक दिखाई थी. अब कंपनी ने इसकी बुकिंग की तारीख भी तय कर दी है. ग्राहक 22 जून से इसे बुक कर सकेंगे. हालांकि लॉन्च की सटीक तारीख अभी सामने नहीं आई है. ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार यह एसयूवी पूरी तरह विदेश में तैयार होकर भारत लाई जा सकती है. सीमित यूनिट होने की वजह से इसकी मांग काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है.

6.3 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार

Skoda Kodiaq RS की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार परफॉर्मेंस है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया गया है. यह स्टैंडर्ड Kodiaq के मुकाबले 60 हॉर्सपावर ज्यादा पावर और 80Nm अतिरिक्त टॉर्क पैदा करता है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी केवल 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. यह इसे अपने सेगमेंट की सबसे तेज एसयूवी में शामिल करता है.

हर रास्ते पर मिलेगा बेहतरीन कंट्रोल

बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए Skoda Kodiaq RS में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है. इसके साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूद और तेज गियर शिफ्टिंग में मदद करता है. चाहे हाईवे हो या पहाड़ी रास्ता, यह एसयूवी हर जगह शानदार ग्रिप और कंट्रोल देने का दावा करती है. स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए यह मॉडल खास साबित हो सकता है.

सेफ्टी और RS बैज की खास पहचान

इतनी तेज रफ्तार वाली एसयूवी में मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है. इसमें बड़े स्लोटेड रोटर्स और डुअल-पिस्टन फ्रंट ब्रेक कैलीपर्स लगाए गए हैं, जिससे तेज स्पीड पर भी बेहतर कंट्रोल मिलता है. Skoda के RS बैज का मतलब Rally Sport होता है. कंपनी के RS मॉडल अपनी स्पोर्टी डिजाइन, दमदार इंजन और शानदार ड्राइविंग अनुभव के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. Kodiaq RS भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रही है और लग्जरी एसयूवी बाजार में नई हलचल मचा सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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