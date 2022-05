भारतीय बाजार में Skoda Auto India ने अपनी नई ‘SUV कार ‘Skoda Kushaq Monte Carlo‘ को लॉन्च कर दिया है. जो कि Skoda Kushaq का ही अपग्रेडेड वर्जन है जिसे देशभर में काफी पसंद भी किया जा रहा है. नई SUV केवल दिखने में ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार है. इसका एक्सटीरियर बिल्कुल स्पोर्टी लुक देता है और इसे 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - मारुति और हुंडई के लिए कम हुआ प्यार, इस कंपनी को दिल दे बैठे लोग, कंपनी ने भी नहीं सोचा होगा हो जाएगी इतनी बिक्री

Skoda Kushaq Monte Carlo की कीमत

भारत में Skoda Kushaq Monte Carlo की शुरुआती कीमत 15,99,000 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और यह कुल चार वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसके टॉप वेरिएंट की कीमत 19,49,000 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

Monte Carlo 1.0 TSI MT की कीमत 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Monte Carlo 1.0 TSI AT की कीमत 17.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Monte Carlo 1.5 TSI MT की कीमत 17.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Monte Carlo 1.5 TSI AT की कीमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Skoda Kushaq Monte Carlo का एक्सटीरियर

Skoda Kushaq Monte Carlo दिखने में बिल्कुल स्पोर्टी कार जैसी है. इसे Tornado Red और Candy White दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इस गाड़ी में बटर-फ्लाई पैटर्न मल्टी-स्लैट ग्रिल है, जिसमें अब क्रोम सराउंड के बजाय ग्लॉसी ब्लैक सराउंड है. ग्रिल के किनारे DRL के साथ क्रिस्टल LED हेडलैंप दिए गए हैं. इस SUV में ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट डिफ्यूजर भी मिलता है और 17-इंच ड्यूल-टोन वेगा अलॉय वील्स दिए गए हैं.

Skoda Kushaq Monte Carlo का इंटीरियर

Skoda Kushaq Monte Carlo में रेड एंड ब्लैक डुअल टोन में का केबिन दिया गया है जो कि रूबी रेड मैटेलिक इंसर्ट के साथ आता है. इसमें दिए गए डइंस्ट्रूमेंट कंसोल में रेड थीम के साथ 20.32 सेंटीमीटर का वर्चुअल कॉकपिट मौजूद है. साथ ही इसके फ्रंट डोर्स पर मोंटे कार्लो इंस्क्राइब्ड स्कफ प्लेट्स, 8 स्पीकर्स के साथ स्कोडा साउंड सिस्टम और सबवूफर, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Skoda Kushaq Monte Carlo का इंजन

Skoda Kushaq Monte Carlo दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है. इसमें एक 1.0-लीटर पेट्रोल 3-सिलेंडर TSI इंजन है और दूसरा एक 1.5 लीटर 4-सिलेंडर TSI इंजन पेट्रोल है.