EnglishHindi

Tata Curvv X Series: नए फीचर्स, Variants और क्या मिला XTRA?

Tata Curvv X में क्या है “XTRA”? जानिए इसके नए डिजाइन, फीचर्स, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और रेगुलर Curvv से इसके खास बदलाव।

Deepika Saini| Published By: September 10, 2026 12:24 PM IST
इस वीडियो में हम नई Tata Curvv X को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे “XTRA” बनाता है। Tata Curvv के इस नए वर्जन में डिजाइन से लेकर फीचर्स और टेक्नोलॉजी तक कई बदलाव देखने को मिलते हैं, तो हमने इसे बारीकी से एक्सप्लोर किया है।
वीडियो में हम Tata Curvv X के एक्सटीरियर डिजाइन, नए फीचर्स, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी, सीटिंग कम्फर्ट और स्पेस पर बात करेंगे। साथ ही, हम यह भी देखेंगे कि इसका केबिन रोजमर्रा के इस्तेमाल और लंबी यात्राओं के लिए कितना प्रैक्टिकल है।
इसके अलावा, Tata Curvv X को रेगुलर Curvv के साथ भी कंपेयर किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि नए मॉडल में किए गए बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स वास्तव में कितने मायने रखते हैं।
अगर आप Tata Curvv X खरीदने का प्लान कर रहे हैं या बस जानना चाहते हैं कि इसमें नया क्या मिलता है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम का हो सकता है।
तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए Tata Curvv X में क्या है XTRA और क्या यह अपने नए अवतार में पहले से बेहतर पैकेज बनती है?

लेटेस्ट वीडियो

और देखें

Tags:

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.